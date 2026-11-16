"أبوظبي للغة العربية" يشارك في معرض الكويت الدولي للكتاب

أبوظبي في 16 نوفمبر / وام / يشارك مركز أبوظبي للغة العربية في معرض الكويت الدولي للكتاب بدورته الـ 49، التي ينظمها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، بدولة الكويت خلال الفترة من 18 إلى 28 نوفمبر 2026 في أرض المعارض الدولية.

ويعرض المركز في جناحه المخصّص أكثر من 500 إصدار، من بينها 50عنواناً جديداً، في مختلف مجالات المعرفة وكتب الأطفال والناشئة، من إصدارات مشاريعه الثقافية: "إصدارات" للنشر العربي، و"كلمة" للترجمة، و"سلسلة البصائر للبحوث والدراسات"، التي تُعنى بنشر الكتب الحاصلة على منح "برنامج المنح البحثية".

ويسعى المركز من خلال هذه المشاركة إلى تعريف جمهور الثقافة والأدب على أحدث إصداراته وأبرز مشاريعه الثقافية ومبادراته النوعية التي أطلقها لدعم اللغة العربية ونشرها، وترسيخ مكانتها عالمياً، إلى جانب التواصل مع الناشرين حول العالم، والكتّاب والنخب الثقافية من المشاركين في الحدث، والاطلاع على تجارب النشر، ومستجدات الثورة التكنولوجية لتبادل الآراء، وإطلاق شراكات جديدة، ولقاء الجمهور.

ويحرص مركز أبوظبي للغة العربية، سنوياً، على المشاركة في معرض الكويت الدولي للكتاب، الذي يتمتع بمكانة ثقافية مهمة تتيح المجال لبحث فرص التعاون والتبادل الثقافي والحضاري، وبناء جسور التواصل القائمة على الفكر والمعرفة، ما يعكس عمق العلاقات الثقافية، والأخوية التي تربط البلدين.