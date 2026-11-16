الوطني للتأهيل : التسامح يعزز ثقافة تقبّل المتعافين ودمجهم في المجتمع

أبوظبي في 16 نوفمبر/ وام/ أكّد يوسف الذيب الكتبي، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتأهيل، بمناسبة اليوم العالمي للتسامح، أن دولة الإمارات العربية المتحدة أرست نموذجاً رائداً في ترسيخ قيم التسامح والتعايش واحترام التنوع الإنساني، وجعلت من هذه القيم نهجاً راسخاً يسهم في تعزيز التماسك المجتمعي، وبناء بيئة قائمة على الاحترام المتبادل والتكافل والتضامن.

وقال: "إن التسامح لا يقتصر على تقبّل الاختلاف، بل يمتد ليشمل تفهّم التحديات التي يواجهها الأفراد، ومدّ يد الدعم لهم دون أحكام مسبقة أو تمييز. وفي مجال علاج الإدمان والتأهيل، تكتسب هذه القيمة أهمية خاصة، إذ يُعدّ الحد من الوصمة الاجتماعية وتعزيز ثقافة التقبّل والدعم المجتمعي من العوامل الأساسية التي تشجّع الأفراد على طلب المساعدة، وتدعم استمرارية التعافي وإعادة الاندماج في المجتمع".

وأضاف: "نؤمن في المركز الوطني للتأهيل بأن التعافي مسؤولية مشتركة تتجاوز نطاق الرعاية الطبية والنفسية لتشمل الأسرة والمجتمع. ومن هذا المنطلق، نواصل جهودنا لتعزيز الوعي المجتمعي، وتصحيح المفاهيم المرتبطة باضطرابات تعاطي المواد المخدرة، وترسيخ بيئة داعمة تحفظ كرامة الأفراد وتمنحهم الفرصة لاستعادة أدوارهم الأسرية والمجتمعية، بما ينسجم مع قيم التسامح والتراحم والتكافل التي يقوم عليها مجتمع دولة الإمارات".