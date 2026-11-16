"دبي الرقمية" تحتفي بتخريج دفعة من "صناع المستقبل الرقمي"

دبي في 16 نوفمبر/ وام/ احتفت دبي الرقمية بتخريج 85 من منتسبي برامج «صناع المستقبل الرقمي»، الهادفة إلى إعداد القيادات والكفاءات الإماراتية وتأهيلها لقيادة التحول الرقمي، بما يعزز جاهزية الكوادر الوطنية لمواكبة متطلبات الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي.

وأقيم حفل التخريج في متحف الاتحاد بحضور معالي حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية، وعدد من القيادات والمسؤولين في الهيئة، وشمل خريجي ثلاثة برامج هي «ELITE» لتطوير قيادات الصف الأول، و«ASCEND» لإعداد قيادات الصف الثاني، و«Digital Pioneers» لتأهيل الخريجين الإماراتيين الجدد.

وأكد المنصوري أن الاستثمار في الإنسان هو الأكثر استدامة وأثراً، مشيراً إلى أن ريادة دبي في التحول الرقمي لا تعتمد على امتلاك التقنيات المتقدمة فحسب، بل على إعداد كفاءات وطنية قادرة على توظيفها وقيادة التحول بكفاءة.

وقال معاليه إن دبي الرقمية تواصل تطوير منظومة متكاملة لتأهيل الكفاءات الوطنية بمختلف مستوياتها المهنية، من الخريجين الجدد إلى قيادات الصف الأول، بما يضمن إعداد كوادر مؤهلة لتولي الوظائف الحيوية والمستقبلية، ودعم مستهدفات دبي في التحول الرقمي والاقتصاد الرقمي.

ويستهدف برنامج «ELITE»، الذي أطلقته دبي الرقمية عام 2024، مديري الإدارات وقيادات الصف الأول، ويركز على تطوير مهارات القيادة الاستراتيجية، والابتكار، واتخاذ القرارات المبنية على البيانات، وإدارة التغيير، من خلال التعليم التنفيذي والتقييمات القيادية والمحاكاة العملية.

أما برنامج «ASCEND»، الذي طورته دبي الرقمية بالشراكة الاستراتيجية مع جامعة كامبريدج، فيستهدف قيادات الصف الثاني والقادة الواعدين، ويركز على تنمية مهارات التفكير الاستراتيجي وقيادة الفرق وإدارة المبادرات الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، عبر الجمع بين التعليم التنفيذي والتطبيق العملي.

ويخصص برنامج «Digital Pioneers» للخريجين الإماراتيين الجدد، ويمتد على مدار عام لتأهيلهم للعمل في المجالات الرقمية والتخصصات المستقبلية، من خلال التدريب العملي والتوجيه المهني وتطوير المهارات، وفق نموذج تعليمي يعتمد بنسبة 70% على الخبرة العملية، و20% على التعلم من الزملاء والموجهين، و10% على التدريب الرسمي.