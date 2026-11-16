قائد عام شرطة أبوظبي يطلع على جاهزية خدمات الإسعاف

أبوظبي في 16 نوفمبر/ وام/ اطلع معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي خلال زيارته إدارة الإسعاف في قطاع الطوارئ والسلامة العامة بهيئة أبوظبي للدفاع المدني -على سير العمل والجاهزية التشغيلية، والجهود المبذولة لتطوير الخدمات الإسعافية، والارتقاء بكفاءة الاستجابة للحالات الطارئة، و أحدث التقنيات والتجهيزات الطبية المستخدمة في تقديم الخدمات الإسعافية.

كما تعرف معاليه خلال الزيارة ، بحضور سعادة اللواء سالم عبد الله بن براك الظاهري، مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني، والعميد محسن سعيد المنصوري، مدير قطاع الطوارئ والسلامة العامة، والعميد الدكتورة ميثه محمد الدرعي، مدير إدارة الإسعاف- على مستوى جاهزية فرق الإسعاف وإمكاناتها التشغيلية، وأبرز المعدات والتجهيزات الطبية الحديثة المستخدمة في التعامل مع الحالات الطارئة، فضلاً عن المبادرات والجهود التطويرية الهادفة إلى تعزيز سرعة الاستجابة، ورفع كفاءة الأداء، وتحسين جودة الخدمات الإسعافية المقدمة للمجتمع.

وأشاد معاليه بجهود الكوادر الإسعافية ودورها الإنساني والميداني في إنقاذ الأرواح وحماية سلامة المجتمع.