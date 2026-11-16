جافزا تفتتح أول مستودع خارجي للمواد الكيميائية الهندية لتسريع التوريد

دبي في 16 نوفمبر/ وام/ افتُتح أول مستودع خارج الهند لتخزين المواد الكيميائية الهندية في المنطقة الحرة بجبل علي "جافزا"، التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، بما يوفر للمصدّرين الهنود قاعدة لتخزين منتجاتهم بالقرب من المشترين، وتسريع عمليات التوريد إلى الأسواق في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وآسيا.

ووفق بيان صحفي صادر اليوم، افتتح المستودع بحضور سعادة الدكتور إي. فيشنو فاردان ريدي، القنصل العام للهند في دبي والإمارات الشمالية.

وتولى إنشاء المستودع، بدعم من جافزا، كلٌّ من مجلس ترويج صادرات المواد الكيميائية الأساسية ومستحضرات التجميل والأصباغ "كيمكسيل – CHEMEXCIL" التابع لوزارة التجارة والصناعة الهندية، وشركة "أبيكس لوجستيكس"، بالشراكة مع شركة "إم أو إل إندو" للتخزين والخدمات اللوجستية.

ويأتي المستودع الخارجي في إطار مبادرة "فلو - FLOW" التي أطلقتها المديرية العامة للتجارة الخارجية الهندية وضمن جهود "مفوضية ترويج الصادرات".

ويهدف المستودع إلى تسهيل الخدمات اللوجستية والتخزين الإقليمي وتجهيز الطلبات الإقليمية، حيث تمثل دبي نقطة الانطلاق لإنشاء شبكة أوسع من مستودعات المواد الكيميائية خارج الهند.

ويوفر المستودع للمصدّرين خدمات متكاملة تسهّل وصول منتجاتهم إلى الأسواق، وتشمل التخزين وفقًا للمتطلبات التنظيمية ومتابعة المخزون لحظيًا وتنسيق الإجراءات الجمركية وتجهيز الطلبات، فضلًا عن خدمات إضافية مثل وضع الملصقات وفرز المنتجات.

كما سيتيح المستودع للمؤسسات الهندية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الاستفادة من منظومة متكاملة لقطاع المواد الكيميائية في "جافزا"، والتي تضم أكثر من 532 شركة للبتروكيماويات من أكثر من 70 دولة، إلى جانب أكثر من 2300 شركة هندية تعمل في المنطقة الحرة، بما يعزز فرص هذه المؤسسات للوصول مباشرة إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وآسيا.

وقال عبد الله الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات العالمية، المجمعات والمناطق الاقتصادية في مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، إن الطلب على الخدمات اللوجستية المتخصصة في قطاع المواد الكيميائية يشهد نموًا متسارعًا، حيث استقطبت جافزا منذ عام 2021 أكثر من 200 شركة جديدة تعمل في هذا القطاع، شكّلت الشركات الهندية نحو ربعها، وهي الحصة الأكبر من بين جميع الدول، ومع المزايا التي توفرها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند، بما في ذلك خفض الرسوم الجمركية، إلى جانب مرافق التخزين المتخصصة التي تتيحها مبادرة "فلو"، أصبح بإمكان المصدّرين الهنود الجمع بين عمليات التصنيع والتخزين وإعادة التصدير انطلاقًا من مركز واحد في دولة الإمارات.،ونتطلع إلى أن يسهم افتتاح أول مستودع ضمن هذه المبادرة في تعزيز نمو الشركات، وتنشيط حركة التجارة، وفتح آفاق جديدة للأعمال والفرص الاقتصادية.

ومن جهته، قال فيشال غانجو، المدير التنفيذي لمجلس ترويج صادرات المواد الكيميائية الأساسية ومستحضرات التجميل والأصباغ "كيمكسيل"، إن المؤسسات الهندية متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تواجه تحديات في الاستفادة من الفرص التجارية المتاحة، نتيجة عدم قدرتها على تخزين منتجاتها بالقرب من المشترين. ومع توفر مرافق التخزين في دبي اليوم في "جافزا"، سيتمكن مصدّرونا من تلبية طلبات المتعاملين في دولة الإمارات وتسليمها خلال اليوم التالي، بما يعزز قدرتهم التنافسية وفرصهم في الحصول على تعاقدات تجارية جديدة، وفي ظل عدم تجاوز حصة الهند 6.3% من إجمالي واردات دولة الإمارات من المواد الكيميائية، تبرز فرص واسعة أمام الشركات الهندية للنمو والتوسع في السوق الإماراتية.

بدوره، قال الكابتن سانجاي باروداوالا، مدير، شركة "إم أو إل إندو" للتخزين والخدمات اللوجستية، إن سلاسل توريد منتجات المواد الكيميائية تتطلب مرافق تخزين متخصصة تلتزم بالمتطلبات التنظيمية، إلى جانب عمليات تشغيل موثوقة.

وفي السياق ذاته، قال سوخجيندر سينغ، الرئيس التنفيذي لشركة "أبيكس لوجستيكس"، إن دبي توفر للمصدّرين الهنود قاعدة واحدة لخدمة أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وآسيا، ويتمثل دورنا في تبسيط هذه العمليات من خلال توفير خدمات تخزين متوافقة مع المتطلبات التنظيمية، وإمكانية متابعة المخزون لحظيًا، وتنفيذ عمليات التسليم وفقًا لتعليمات المصدّرين.

ويجمع المشروع أربعة شركاء تتكامل أدوارهم في دعم المصدّرين الهنود. ويتولى مجلس (كيمكسيل) استقطاب المصدّرين الهنود، لا سيما المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ضمن مبادرة "فلو" و"مفوضية ترويج الصادرات".

وتتولى شركة "أبيكس لوجستيكس" تصميم البرنامج وتشغيله، بما يشمل متابعة المخزون وتنفيذ الطلبات. فيما توفر شركة "إم أو إل إندو" للتخزين والخدمات اللوجستية خدمات تشغيل المستودعات المتخصصة في تخزين المواد الكيميائية داخل "جافزا"، التي توفر بدورها البنية التحتية للمنطقة الحرة، وشبكة الربط متعددة الأنماط للنقل، والمنظومة التنظيمية الداعمة للأعمال.