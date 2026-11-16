لجنة الصداقة البرلمانية الإماراتية الأوروبية تبحث التعاون مع البرلمان الأوكراني

أبوظبي في 16 نوفمبر/ وام/ بحثت لجنة الصداقة البرلمانية في المجلس الوطني الاتحادي مع برلمانات الدول الأوروبية، برئاسة سعادة سارة محمد فلكناز رئيسة اللجنة، خلال اجتماع افتراضي عقدته اليوم، مع لجنة الصداقة البرلمانية الأوكرانية الإماراتية في المجلس الأعلى في أوكرانيا، برئاسة سعادة آنا بورتوفا رئيسة اللجنة، سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين الجانبين.

وشارك في الاجتماع سعادة شيخة سعيد الكعبي عضو اللجنة في المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة أوليكساندر بالانوتسا سفير أوكرانيا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكدت سعادة سارة محمد فلكناز عمق علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وأوكرانيا، وما تشهده من تطور في مختلف المجالات، مشيرة إلى أهمية مواصلة تطوير العلاقات البرلمانية بين الجانبين، بما يواكب تطور العلاقات الثنائية بين البلدين.

وبحث الاجتماع سبل تفعيل التعاون بين لجنتي الصداقة البرلمانية في المجلس الوطني الاتحادي والمجلس الأعلى الأوكراني، وتطوير آليات التواصل والتنسيق بينهما، بما يتيح تبادل الخبرات والتجارب في مجالات العمل البرلماني، والاستفادة من أفضل الممارسات البرلمانية لدى الجانبين، إلى جانب التأكيد على أهمية الزيارات المتبادلة واللقاءات الدورية، بما يسهم في توطيد علاقات الصداقة والتعاون البرلماني.

وأكد الجانبان أهمية استمرار التشاور والتنسيق في المحافل البرلمانية، وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا المدرجة على جداول أعمال الاتحادات والمنظمات البرلمانية، والاستفادة من دور الدبلوماسية البرلمانية في توسيع مجالات التنسيق والحوار لدعم مسارات التعاون الثنائي بين البلدين والمؤسستين التشريعيتين.

كما جرى التأكيد على أهمية تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، في ضوء اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من يوليو 2026، وما تتيحه من فرص لتوسيع التبادل التجاري والاستثمارات والشراكات بين الشركات الإماراتية والأوكرانية، إلى جانب أهمية التعاون في المجالات العلمية والتكنولوجيا المتقدمة وقطاعي الفضاء والطاقة.

من جهتها، ثمنت سعادة آنا بورتوفا رئيسة لجنة الصداقة البرلمانية الأوكرانية الإماراتية الدور الإنساني لدولة الإمارات العربية المتحدة، معربة عن شكرها وتقديرها باسم البرلمان الأوكراني وعائلات الأسرى، لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا، على نجاح جهود وساطتها في عمليات تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا منذ عام 2024، والتي أسهمت في إطلاق سراح آلاف الأسرى من الجانبين.

كما جرى خلال الاجتماع الإشادة باستضافة دولة الإمارات مؤخراً في العاصمة أبوظبي الجولة الثالثة من المحادثات الثلاثية بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وأوكرانيا، في إطار دعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي للأزمة وتحقيق السلام والاستقرار.