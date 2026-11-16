من العلاج إلى الوقاية.. المركز الوطني للتأهيل يرسخ ثقافة الوقاية وبناء المجتمع الصحي

أبوظبي في 16نوفمبر/ وام/ يواصل المركز الوطني للتأهيل خلال عام 2026 تطوير خدماته في مجالات الوقاية من الإدمان وعلاج اضطرابات تعاطي المواد المخدرة وإعادة التأهيل، مع التركيز على تعزيز جودة الرعاية الطبية والنفسية، وتوسيع نطاق برامج التوعية المجتمعية، وتوظيف التقنيات الحديثة، إلى جانب تعزيز الشراكات الاستراتيجية والبحث العلمي وتأهيل الكفاءات الوطنية، بما يدعم جهود دولة الإمارات في تعزيز الصحة العامة وترسيخ ثقافة الوقاية وبناء مجتمع صحي ومستدام.

وعزز المركز خلال عام 2026 حضوره المجتمعي من خلال حملات ومبادرات متخصصة تستهدف مختلف الفئات العمرية، إلى جانب مشاركاته في المؤتمرات والملتقيات العلمية والفعاليات الوطنية، بهدف ترسيخ ثقافة الوقاية والتدخل المبكر وتعزيز الوعي بأهمية طلب العلاج، وذلك استكمالاً للزخم التوعوي الذي حققه المركز خلال عام 2025، والذي شهد تنظيم أكثر من 120 فعالية ومبادرة توعوية شملت برامج في المدارس وأنشطة مجتمعية في المراكز التجارية وندوات مع شركائه الاستراتيجيين.

وقال يوسف الذيب الكتبي، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتأهيل، إن جهود المركز خلال عام 2026 تعكس التزامه بتعزيز منظومة الوقاية والعلاج وإعادة التأهيل، وفق أفضل الممارسات العلمية والمعايير الدولية، بما يدعم الأولويات الوطنية في مجالات الصحة العامة وجودة الحياة.

وأكد أنه انسجاماً مع مستهدفات عام الأسرة، يولي المركز اهتماماً خاصاً بتعزيز دور الأسرة بوصفها شريكاً أساسياً في رحلة العلاج والتعافي، من خلال تبنّي نهج شامل يجمع بين الرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية، ويضع المريض وأسرته في صميم العملية العلاجية، بما يسهم في دعم التعافي المستدام وتعزيز الاستقرار الأسري والمجتمعي.

وأضاف أن المركز يواصل الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتوظيف التقنيات الحديثة وتطوير قدراته الطبية والبحثية، إلى جانب توسيع التعاون مع المؤسسات الصحية والتعليمية والجهات المعنية، بهدف تبادل الخبرات وتطوير الممارسات العلاجية القائمة على الأدلة العلمية، والارتقاء بجودة الخدمات وتعزيز أثر برامج الوقاية والتوعية المجتمعية.

وفي مجال الخدمات العلاجية والتأهيلية، واصل المركز تقديم منظومة رعاية متكاملة تشمل التقييم الطبي والنفسي، وسحب السموم وإدارة الأعراض الانسحابية، والعلاج الداخلي والخارجي، والتأهيل النفسي والاجتماعي، والإرشاد الأسري وبرامج الرعاية اللاحقة والوقاية من الانتكاسة، من خلال خطط علاجية فردية تراعي احتياجات كل مريض وتدعم استمرارية التعافي وإعادة الاندماج في المجتمع.

واستند المركز في تطوير خدماته إلى أفضل الممارسات والمعايير الدولية، مستفيداً من حصوله في عام 2025 على اعتماد مؤسسة «كارف» العالمية لمدة ثلاث سنوات، والذي شمل ثلاثة برامج علاجية رئيسية، بما يعكس التزامه بمعايير جودة الرعاية وسلامة المرضى والتحسين المستمر.

وعلى صعيد التحول الرقمي، حرص المركز الوطني للتأهيل خلال عام 2026 على تسهيل الوصول إلى خدماته العلاجية والتأهيلية من خلال مجموعة من الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر منصة «تم»، تشمل حجز المواعيد الطبية وإدارتها، وطلب الاستشارات المتخصصة للمرضى وأسرهم، وإصدار التقارير الطبية وشهادات إثبات الحضور للعلاج، إلى جانب متابعة الخطط العلاجية عبر القنوات الرقمية، والتقدم بطلبات التدريب المتخصص وتنظيم الورش والندوات التوعوية. وتسهم هذه الخدمات في تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة المتابعة العلاجية وتقليل الحاجة إلى الحضور المباشر، بما يعزز تجربة المرضى وأسرهم ويدعم استمرارية الرعاية.

وفي مجال التوعية والوقاية المجتمعية، شكلت حملة "أسرة داعمة.. مجتمع آمن"، التي أطلقها المركز في يونيو 2026 بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات و«عام الأسرة 2026»، إحدى أبرز مبادراته خلال العام، إذ ركزت على تعزيز دور الأسرة في حماية الأبناء من مخاطر التعاطي، وترسيخ أهمية التدخل المبكر، وتشجيع طلب العلاج والحد من الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالإدمان.

كما أطلق المركز في أكتوبر هذا العام حملة توعوية بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية تحت شعار “الصحة النفسية أساس التعافي”، بهدف تعزيز الوعي بالعلاقة بين الصحة النفسية والوقاية من الإدمان، وتشجيع الأفراد على طلب المساعدة والدعم النفسي المتخصص.

وشملت جهود المركز المجتمعية مشاركته في معرض الشرطة العسكرية لمكافحة المخدرات والجرائم الإلكترونية، إلى جانب مشاركته في مهرجان الظفرة للتمور 2026، حيث أتاحت منصته التوعوية للزوار التواصل المباشر مع المختصين والتعرف إلى الخدمات العلاجية والتأهيلية وسبل الوقاية من الإدمان.

وفي مجال البحث العلمي وتبادل الخبرات، شارك المركز في النسخة السادسة من مؤتمر سكينة للصحة النفسية المتكاملة، الذي عقد خلال فبراير 2026، وقدم خبراؤه أوراق عمل وعروضا علمية تناولت أحدث الممارسات العلاجية في طب الإدمان، والفروق المرتبطة بالاحتياجات العلاجية، والتحديات الناشئة المرتبطة بالأنماط السلوكية لدى الأجيال الجديدة، وتأثير التحولات الرقمية والاجتماعية على الصحة النفسية.

كما شارك المركز، بصفته راعياً بلاتينياً، في المؤتمر الأول للطب النفسي الاستشاري، الذي نظمته كليفلاند كلينك أبوظبي، حيث استعرض دور الخدمات الصيدلانية المتقدمة في دعم الرعاية النفسية المتكاملة، وأهمية توظيف التقنيات الحديثة وأنظمة الأتمتة في تعزيز سلامة الأدوية وتحسين كفاءة العلاج الدوائي واستمرارية الرعاية. وجاءت هذه المشاركة في إطار جهود المركز لتعزيز تبادل الخبرات العلمية وتطوير الممارسات العلاجية في مجالي الصحة النفسية وعلاج الإدمان.

ويتطلع المركز الوطني للتأهيل خلال المرحلة المقبلة إلى البناء على ما تحقق من إنجازات خلال عام 2026، من خلال مواصلة تطوير خدماته التخصصية وتعزيز قدراته البحثية وتوسيع نطاق برامجه الوقائية، مع التركيز على دعم التعافي المستدام وتمكين المرضى وأسرهم، بما يرسخ دوره في دعم منظومة الصحة العامة وجودة الحياة في دولة الإمارات.