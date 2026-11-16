"المنكوس" يستعرض تجارب الأداء تمهيداً لإعلان قائمة المتأهلين إلى منافسات البث المباشر

أبوظبي في 16 نوفمبر/ وام/ يستكمل برنامج «المنكوس»، الذي تنتجه هيئة أبوظبي للتراث، تجارب الأداء في الحلقة التسجيلية الثانية من الموسم الخامس، التي تُعرض اليوم، وتسلط الضوء على المقابلات التي أُجريت في أكتوبر الماضي على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي، تمهيداً للإعلان عن قائمة المتأهلين إلى منافسات البث المباشر.

وتستعرض الحلقة أداء مجموعة جديدة من المشاركين أمام لجنة التحكيم، التي تضم محمد بن مشيط المري من دولة الإمارات، والدكتور حمود جلوي من دولة الكويت، وشايع فارس العيافي من المملكة العربية السعودية، ومتعب بن كروّز المري من دولة قطر.

وكانت الحلقة التسجيلية الأولى من الموسم الخامس قد وثّقت جانباً من جولات المقابلات على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي، حيث استمعت لجنة التحكيم إلى المشاركين وفق آلية جديدة تقوم على بدء المشارك أداءه خلف شاشة تحجب هويته عن أعضاء اللجنة، وفي حال حصوله على إجازتين على الأقل، تُدار الشاشة ليظهر أمام أعضاء اللجنة وجهاً لوجه، ويستمع إلى ملاحظاتهم وتوجيهاتهم الفنية.

ولم تقتصر الحلقة الأولى على تجارب الأداء، بل رافقت المشاركين في جولة شملت متحف المقطع في أبوظبي وبحيرة زاخر في العين، إلى جانب تقديم فقرتَي «مع المايك» و«اعرف النغمة» من خلف الكواليس.

وفي ختام الحلقة، أشادت لجنة التحكيم بمستوى الأصوات المشاركة، معتبرة أن إقبال مؤدين من خارج البيئات التي اعتادت أداء المنكوس يعكس اتساع دائرة الاهتمام بهذا الفن التراثي وانتشاره بين شرائح جديدة من المؤدين.

وشهدت المقابلات مشاركة 47 متقدماً من ست دول، هي الإمارات والسعودية وقطر وسلطنة عُمان والكويت والعراق، وأجازت لجنة التحكيم 39 مشاركاً منهم، بواقع 33 بالإجماع وستة بالأغلبية.

ومن المقرر اختيار 18 متسابقاً للقائمة النهائية، على أن تُعلن أسماؤهم خلال حفل إعلامي يُقام خلال الأيام المقبلة، تمهيداً لانطلاق منافسات البث المباشر على لقب «فارس المنكوس».

ويواصل برنامج «المنكوس» في موسمه الخامس دوره في صون لحن المنكوس، بوصفه أحد الفنون الأدائية الأصيلة في منطقة الخليج، وتعزيز حضوره لدى الأجيال الجديدة، من خلال إتاحة الفرصة أمام المؤدين لإبراز مواهبهم وصقل مهاراتهم، والاستفادة من خبرات لجنة التحكيم وتنوع التجارب الفنية للمشاركين.