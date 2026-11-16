موانئ دبي العالمية وماجد الفطيم تتعاونان لتعزيز الصادرات المصرية والتجارة الإقليمية

القاهرة في 16 نوفمبر/وام/ أعلنت ماجد الفطيم، لتطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، ومجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، عن توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز الممرات التجارية وتوسيع نطاق وصول المنتجين المصريين إلى الأسواق الإقليمية وزيادة حجم صادرات ماجد الفطيم من مصر إلى دولة الإمارات.

وقع الاتفاقية كل من أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم القابضة وأحمد يوسف الحسن، الرئيس التنفيذي والمدير العام لموانئ دبي العالمية، دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في مول مصر بالقاهرة.

وتهدف الشراكة إلى فتح آفاق جديدة أمام المنتجين المصريين للوصول إلى المتعاملين في دولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها من الأسواق الإقليمية، من خلال الجمع بين حجم الطلب الإقليمي وشبكة المتعاملين والموردين المصريين التابعة لماجد الفطيم، والبنية التحتية المتكاملة للتجارة والخدمات اللوجستية التي تتمتع بها مجموعة موانئ دبي العالمية.

وتركز الشراكة في مرحلتها الأولى على صادرات الفواكه والخضروات الطازجة، مع بحث سبل تحسين كفاءة عمليات التوريد وتجميع الشحنات والخدمات اللوجستية لسلسلة التبريد والإجراءات الجمركية والتوزيع.

أما على المدى الطويل، فتهدف الشراكة إلى تأسيس منصة تصديرية متكاملة وقابلة للتوسع، تنطلق من مصر لتشمل تدريجيًا فئات إضافية من المنتجات وأسواقًا إقليمية جديدة، مستفيدةً من القدرات الإنتاجية المصرية والموقع الاستراتيجي لمصر باعتبارها مركزًا محوريًا للتجارة الإقليمية.

وقال أحمد جلال إسماعيل، إن شراكتنا مع موانئ دبي العالمية تمثل فصلًا جديدًا في مسيرتنا بالسوق المصرية، فمن خلال الربط بين القدرات التنافسية للمنتجين المصريين وشبكة متعاملينا الإقليمية الراسخة، والاستفادة من شبكة الخدمات اللوجستية العالمية والخبرات التجارية التي تتمتع بها موانئ دبي العالمية، نستهدف زيادة حجم صادراتنا من مصر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وفتح مسارات جديدة أمام المنتجات المصرية للوصول إلى الأسواق الإقليمية، وتعكس هذه الخطوة حرصنا على تحويل القدرات الإنتاجية المصرية والمزايا الاستراتيجية لموقعها الجغرافي إلى فرص اقتصادية ملموسة، بما يدعم الشركات المحلية ويسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام لمصر على المدى الطويل.

وقال أحمد يوسف الحسن، تُعد مصر واحدة من أكبر الدول المنتجة للمنتجات الزراعية الطازجة في المنطقة، فيما تُعد دولة الإمارات مركزًا إقليميًا رائدًا للتجارة والتوزيع. ومن شأن تعزيز الترابط التجاري بين البلدين أن يحقق قيمة مستدامة لكليهما، وأن يفتح أمام المنتجات المصرية بوابة للوصول إلى أسواق أخرى، ومن خلال تسخير كامل إمكانات شبكة موانئ دبي العالمية المتكاملة، التي تشمل الموانئ والمناطق الاقتصادية والخدمات اللوجستية والبحرية، لدعم هذه الشراكة مع ماجد الفطيم، نعمل على بناء ممر تجاري متكامل وسلس يمتد من المزرعة إلى أرفف المتاجر، وانطلاقًا من المنتجات الزراعية الطازجة، صُمم هذا النموذج للتوسع ليشمل فئات جديدة من المنتجات وأسواقًا إضافية، بما يعزز حركة التجارة بين مصر ودولة الإمارات ودول الجوار، ويدعم الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي في مختلف أنحاء المنطقة.

ووفقًا للنموذج المقترح للتعاون، سيتم تجميع المنتجات الزراعية من الموردين المصريين التابعين لماجد الفطيم داخل منشآت موانئ دبي العالمية المجهزة بأنظمة التحكم في درجات الحرارة بمنطقة السخنة، تمهيدًا لشحنها عبر ميناء السخنة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، باستخدام خدمات الشحن البحري الإقليمية التابعة لموانئ دبي العالمية.

وعند وصول الشحنات، سيتم نقلها باستخدام وسائل نقل مبردة إلى جبل علي، لتوزيعها عبر شبكة متاجر التجزئة التابعة لماجد الفطيم.

ومن خلال دمج مختلف مراحل سلاسل التوريد ضمن شبكة موانئ دبي العالمية، تستهدف الشركتان تقليل عمليات المناولة غير الضرورية، والحفاظ على كفاءة سلسلة التبريد، وتعزيز القدرة على تتبع الشحنات ومراقبتها بدءًا من تقديم الطلبات وحتى التسليم النهائي.

وتأتي هذه الشراكة امتدادًا للعلاقات الاقتصادية الراسخة بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، بما يعكس الدور المحوري للتعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في تعزيز العلاقات الثنائية، وتوسيع فرص التجارة والاستثمار، ودعم النمو الاقتصادي على مستوى المنطقة.