وزارة الطاقة تستعرض تطوير قطاع المعادن بالإمارات

دبي في 16 نوفمبر/ وام/ افتتحت وزارة الطاقة والبنية التحتية فعاليات النسخة التاسعة عشرة من معرض ومؤتمر التعدين 2026، الذي يُقام في مركز دبي التجاري العالمي، من 16 إلى 17 نوفمبر الجاري، بمشاركة واسعة من المسؤولين والخبراء والمستثمرين وممثلي الشركات المتخصصة في قطاع التعدين والثروة المعدنية من مختلف دول العالم، لمناقشة مستقبل القطاع وفرص الاستثمار والتحديات المرتبطة بسلاسل إمداد المعادن الحيوية والاستراتيجية.

وأكدت الوزارة الأهمية الاستراتيجية المتنامية للموارد المعدنية في دعم النمو الاقتصادي والصناعات المستقبلية، في ظل ارتفاع الطلب العالمي على المعادن الحيوية، والتحديات المرتبطة بتركز قدرات المعالجة والتكرير في عدد محدود من الدول، وتأثير المتغيرات الجيوسياسية والقيود التجارية على استقرار سلاسل الإمداد.

وأوضحت أن تطوير قطاع التعدين لم يعد يقتصر على عمليات استخراج الموارد، بل يشمل بناء القدرات في مجالات المعالجة والتكرير والتصنيع، والاستثمار في التكنولوجيا المتقدمة والابتكار، بما يعزز مرونة سلاسل الإمداد ويرفع القيمة الاقتصادية للموارد المعدنية.

واستعرضت الوزارة جهود دولة الإمارات لتطوير قطاع التعدين والثروة المعدنية، من خلال الاستراتيجية الوطنية للثروة المعدنية، التي تستهدف رفع مساهمة القطاع إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2030، بما يدعم التنويع الاقتصادي ويعزز فرص الاستثمار في الأنشطة المرتبطة بالمعادن.

وأشارت إلى العمل على تطوير قاعدة بيانات جيولوجية وطنية موحدة، وتحديث الأطر التنظيمية بما يعزز جاذبية البيئة الاستثمارية، إلى جانب دعم مكانة دولة الإمارات مركزاً إقليمياً لمعالجة المعادن وتجارتها، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وشبكاتها اللوجستية التي تربط الأسواق الأفريقية والآسيوية والأوروبية.

وأكدت الوزارة أهمية توسيع التعاون الدولي في قطاع المعادن الحيوية، وتطوير الشراكات في مجالات المعالجة والتكرير وتبادل البيانات الجيولوجية وبناء القدرات البشرية، بما يسهم في تعزيز أمن الإمدادات وتطوير سلاسل قيمة أكثر تنوعاً واستدامة.

وتناولت دور الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في تطوير أنشطة الاستكشاف والتعدين والمعالجة، وتحسين الكفاءة التشغيلية وإدارة الموارد، مشيرة إلى أهمية توجيه الاستثمارات نحو التقنيات والحلول التي تدعم الممارسات التعدينية المستدامة والمسؤولة.

ودعت الوزارة المشاركين إلى الاستفادة من المعرض لتطوير شراكات عملية في مجالات الاستثمار وتبادل المعرفة والتكنولوجيا وتأهيل الكفاءات، مؤكدة استعدادها للتعاون مع الجهات المعنية والمستثمرين لدعم تطوير القطاع وتعزيز فرص النمو.

ويتضمن معرض ومؤتمر التعدين 2026 برنامجاً من الجلسات والنقاشات المتخصصة حول الاستثمار في المعادن الحيوية، ومرونة سلاسل الإمداد، والتقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وكفاءة العمليات التشغيلية، والاستدامة في قطاع التعدين، إلى جانب استعراض أحدث المعدات والحلول التكنولوجية المقدمة من الشركات المشاركة.