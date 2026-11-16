معرض أبوظبي للقوارب 2026 يستقطب عارضين من 57 دولة

أبوظبي في 16 نوفمبر/ وام/ تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق الدورة الثامنة من معرض أبوظبي الدولي للقوارب، من 19 إلى 22 نوفمبر 2026 في قاعة مارينا أدنيك، والتي تشهد مشاركات محلية وخليجية ودولية قياسية من أقطاب صناعة القوارب ومعدات الصيد والرياضات البحرية.وتنظم مجموعة "أدنيك" الدورة تحت شعار "آفاق أوسع للحياة على الماء"، وتجمع هذا العام نخبة من الشركات والعلامات التجارية البحرية، ما يعزز مكانة أبوظبي كعاصمة للابتكار والتطوير في هذه القطاعات الحيوية.

وقال حميد الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: " تشهد الدوره الحالية للمعرض تحقيق أرقام قياسية في جميع مؤشرات الأداء لتكون الأكبر منذ انطلاقة المعرض الأولى، ولم يكن لهذا النجاح أن يتحقق لولا الدعم الكبير واللامحدود من قبل القيادة الرشيدة، ومتابعة وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، التي ساهمت في تعزيز تنافسية المعرض وقدرته على استقطاب كبرى الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في هذه القطاعات الحيوية".

وأضاف: " يجسد المعرض استراتيجية مجموعة أدنيك الرامية لدعم تطور الصناعات الوطنية في قطاع صناعة القوارب، وذلك من خلال الترويج للمنتجات المحلية وعقد وإقامة الصفقات مع مختلف القطاعات، وفتح الأسواق الجديدة أمامها، ونحن فخورين بحجم مشاركة المصانع الوطنية للقوارب ليكون المعرض أكبر تجمع لهذا القطاع".

وشهدت الدورة الحالية ارتفاع عدد الشركات والعلامات التجارية العارضة ليصل إلى 1,210 شركة عارضة وعلامة تجارية، بنسبة نمو 13% مقارنة بالدورة الماضية، يمثلون 57 دولة، كما ارتفع عدد الشركات الوطنية والعلامات التجارية، التي وصلت إلى 435 شركة عارضة وعلامة تجارية، بنسبة زيادة 31% مقارنة بالدورة السابقة. وما يميز الدورة الحالية اطلاق العديد من المنتجات الجديدة للمرة الأولى على الصعيد العالمي، وتضم اليخوت الفارهه والمنازل العائمة وقوارب الصيد والنزهة ومعدات الرياضات البحرية، كما شهدت المشاركات الخليجية مشاركة قوية في الدورة الحالية لتصل إلى 355 شركة وعلامة تجارية، بنسبة زيادة 216% مقارنة بالنسخة السابقة.

وعلى صعيد متصل ارتفع عدد الشركات المصنعة لقوراب الصيد والنزهة بنسبة 33% مقارنة بالنسخة السابقة، بالإضافة لزيادة في عدد القوارب المشاركة بنسبة 29% ليصل إلى 168 قارب، كما ارتفعت مساحة المعرض نمت أيضاً ووصلنا لـ 96 ألف متر مربع، بنسبة زيادة 13% مقارنة بالدورة السابقة.

ويتزامن المعرض مع بداية الموسم البحري الخليجي، ويمنح الزوار وصولاً مباشراً إلى طيف واسع من اليخوت وقوارب الصيد والنزهه ومعدات الرياضات البحرية، وتمتد الدورة هذا العام إلى ما هو أبعد من القوارب، بقطاعات جديدة في نمط الحياة واللياقة والحياة الخارجية، إذ ينضم سوق هواة القوارب ومنطقة نمط الحياة واللياقة ومنطقة أنشطة الحياة الخارجية إلى منطقة الابتكار، حيث تعرض شركات جديدة أحدث منتجاتها. ويستكشف الزوار كل ما يتعلق بالصيد، من قوارب الصيد إلى معداته، في منطقة الصيد، ويتعلمون أساسيات الإبحار على أيدي خبراء في صندوق المعرفة.

وبعد إطلاقه في عام 2025، يعود معرض تأجير اليخوت ليكون الحدث الوحيد المخصص لليخوت الفاخرة والتأجير في المنطقة، فيما توفر صالة الواجهة البحرية أجواء راقية لمحادثات الأعمال.

وإلى جانب المجموعة الواسعة من القوارب المعروضة في المارينا، يستطيع الزوار متابعة العروض الحية وتجارب الإبحار، وتجربة أداء هذه القوارب والمعدت بشكل مباشر. كما يوفر مركز الملاحة مجموعة من الأنشطة المثيرة على الماء، تتيح لكل زائر الانطلاق في مغامرة بحرية.

ويصاحب المعرض تنظيم العديد من الفعاليات المتخصصة لجميع فئات المجتمع والعائلات، وتضم الأنشطة الترفيهية والتراثية والثقافية بالإضافة للعروض والبرامج المخصص لجميع الأعمار.

ويحظى المعرض بدعم جهات ذات الصلة بالقطاع البحري، منها دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وشركة أبوظبي البحرية، ونادي الكابتن (للقوارب)، ما يضمن تنظيم الحدث وفق أعلى المعايير الدولية.