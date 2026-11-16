حمدان بن محمد يستقبل وزراء داخلية وكبار القيادات الشرطية والأمنية الدولية المشاركين في "القمة الشرطية العالمية"

دبي في 16 نوفمبر/ وام/ استقبل سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عدداً من وزراء الداخلية وكبار القيادات الشرطية والأمنية الدولية المشاركين في النسخة الخامسة من "القمة الشرطية العالمية"، التي تجمع في دبي قادة أجهزة إنفاذ القانون والخبراء وصنّاع القرار، لتعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات الأمنية واستشراف مستقبل العمل الشرطي.

وتُقام القمة تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتنظمها القيادة العامة لشرطة دبي، تحت شعار «نتواصل لنُحدث فرقاً.. توحيد الجهود الشرطية العالمية لمستقبل أكثر أماناً»، بمشاركة أكثر من 220 من القيادات والخبراء والمتخصصين، وتمثيل دولي من أكثر من 90 دولة. وتستمر حتى 18 نوفمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

وضمّت قائمة الضيوف كلاً من معالي ماتوش شوتاي إشتوك، وزير الداخلية السلوفاكي، ومعالي بانتشه توشكوفسكي، وزير الداخلية في مقدونيا الشمالية، وسعادة الفريق أول رمضان رحيم زاده، وزير الداخلية بجمهورية طاجيكستان، ومعالي إيفان كوبراكوف، وزير الداخلية في بيلاروسيا، ومعالي سودان غورونغ، وزير الداخلية في نيبال، والسيد كامو تسوتسوليان، نائب وزير الداخلية في جمهورية أرمينيا.

كما ضّمت الفريق أول بهادير خاميدوفيتش تاشماتوف، قائد الحرس الوطني لجمهورية أوزبكستان، واللواء حمد أحمد المنيفي، وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام في دولة الكويت، واللواء عادل عبدالله أمين، الوكيل المساعد للموارد البشرية في مملكة البحرين، وسعادة عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني بالمملكة المغربية، وعددا من قادة الشرطة من مختلف دول العالم.

حضر الاستقبال معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي. والذي أعرب عن بالغ تقديره للدعم المتواصل الذي يوليه سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم للعمل الشرطي، وحرص سموّه على ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً لتبادل المعرفة والخبرات الأمنية وبناء الشراكات الدولية التي تسهم في حماية المجتمعات وتعزيز أمنها واستقرارها.

وأكد معاليه أن استقبال سموّه لضيوف القمة يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بتعزيز التعاون مع المؤسسات الشرطية والأمنية حول العالم، وإيمانها بأهمية العمل المشترك في مواجهة التحديات الأمنية المتسارعة، مشيراً إلى أن هذا الدعم يشكّل حافزاً لمواصلة تطوير القدرات الشرطية وتبنّي الحلول المبتكرة، وترجمة الحوار الدولي إلى شراكات ومبادرات ذات أثر ملموس.

وأضاف معاليه: "أن القمة تجسّد نهج دبي في مدّ جسور التعاون وتوحيد الجهود لخدمة الإنسان، وتتيح فرصة لتقريب الرؤى بين قادة الشرطة وصنّاع القرار والخبراء، وتطوير استجابات أكثر كفاءة للجرائم العابرة للحدود والتهديدات المستحدثة، بما يعزز جاهزية الأجهزة الشرطية ويسهم في بناء مستقبل أكثر أماناً للأجيال القادمة".