حمدان بن محمد يلتقي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أكسون العالمية الرائدة في مجال السلامة العامة

دبي في 16 نوفمبر/ وام/ التقى سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم (الاثنين) ريك سميث، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أكسون (Axon) العالمية الرائدة في مجال حلول ومنتجات السلامة العامة، في إطار زيارته لدبي للمشاركة كمتحدث رئيس أمام القمة الشرطية العالمية 2026 التي انطلقت أعمالها اليوم وتستمر حتى 18 نوفمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

وأكد سموّ ولي عهد دبي خلال اللقاء حرص دبي على توظيف أفضل الحلول المبتكرة والمتقدمة الداعمة للسلامة العامة التي تأتي في مقدمة الأولويات التي توليها دبي كل الاهتمام، ترسيخاً لمكانتها كأفضل مدينة عالمياً للعيش والعمل والزيارة، مع كونها من أكثر المدن أماناً على مستوى العالم.

وتناول اللقاء أحدث التطورات التكنولوجية في مجال تعزيز السلامة العامة، ودور الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية والتقنيات المتقدمة والكاميرات الذكية، وأنظمة إدارة الأدلة الرقمية، والطائرات بدون طيار (الدرون)، في تطوير المنظومات الأمنية، ورفع كفاءتها وقدرتها على الاستجابة بسرعة وفاعلية، وتعزيز مستويات السلامة والأمان، كذلك أثرها في تمكين الجهات الأمنية من أداء مهامها بكفاءة وفاعلية، بما يسهم في الارتقاء بجودة الحياة.

كما تم خلال اللقاء، الذي حضره معالي عبدالله خليفة المرّي، القائد العام لشرطة دبي، وعدد من المسؤولين، التطرّق إلى أهمية مواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة، والاستفادة من الابتكارات والحلول العالمية الرائدة في تطوير منظومات العمل الحكومي، بما يعزز جاهزية المدن وقدرتها على الاستجابة لمتطلبات المستقبل والتغلب على ما قد يستجد من تحديات.

تطرّق اللقاء كذلك إلى تنظيم دبي للقمة الشرطية العالمية، حيث أشاد مؤسس أكسون ورئيسها التنفيذي بالتطور الذي تشهده القمة في دوراتها المتعاقبة والتي تعكس المكانة المتقدمة التي رسختها دبي كمركز عالمي لابتكار وتطوير مستقبل العمل الشرطي، ورؤيتها الطموحة في توظيف التكنولوجيا لتعزيز السلامة العامة، منوهاً بدور القمة كمنصة عالمية تجمع القيادات الشرطية والخبراء ومطوري الحلول والتطبيقات الرقمية من حول العالم تحت سقف واحد في دبي.

وتُعد شركة «أكسون» من الشركات العالمية الرائدة في تطوير التقنيات والحلول المتخصصة في مجال السلامة العامة، وتشمل منتجاتها كاميرات المراقبة المثبتة على أجسام أفراد الشرطة، ومنصات إدارة الأدلة الرقمية، والحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ويتم استخدام منتجاتها في أكثر من 85 دولة حول العالم.