نهيان بن مبارك يشهد إطلاق كتاب "جسور عبر الخليج: إعادة تشكيل العلاقات الهندية الإماراتية" في دبي

دبي في 16 نوفمبر/ وام/ شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، حفل إطلاق كتاب «جسور عبر الخليج: إعادة تشكيل العلاقات الهندية الإماراتية»، للسفير نافديب سينغ سوري، سفير الهند السابق لدى دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية. وألقى معاليه الكلمة الرئيسية خلال الحفل الذي نظّمه مجلس الأعمال والمهنيين الهندي في دبي.

وأقيم الحفل، ضمن أمسية لأعضاء المجلس، في منتجع وسبا تاج إكزوتيكا في نخلة جميرا، بحضور سعادة الدكتور إمادي فيشنو فاردان ريدي، القنصل العام لجمهورية الهند في دبي، والسفير نافديب سينغ سوري، إلى جانب أعضاء المجلس وعدد من رجال الأعمال والمهنيين الذين يسهمون من خلال أعمالهم في تعزيز الشراكة بين البلدين.

واستهل معاليه كلمته قائلاً «يسعدني أن أكون معكم في حفل إطلاق كتاب ألّفه صديق عزيز، فقد جمعتني بالسفير سوري وأسرته صداقة طيبة على مدى سنوات طويلة».

وأضاف معاليه «نحتفي هذا المساء بالصداقات التي تجمع بين الأفراد، وبالصداقة التي تجمع بين بلدين عظيمين تربط بين شعبيهما ثقة متبادلة توارثتها الأجيال».

وأكد معاليه «يشرفني هذا المساء أن أعرب عن تقديري لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي كان لحرصه على تعزيز الشراكة بين البلدين دور أساسي في التطوّر اللافت الذي شهدته العلاقات الإماراتية الهندية. كما أعرب عن تقديري لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الذي جعلت رؤيته من دبي مركزاً عالمياً للأعمال ومدينةً ترحّب بالجالية الهندية وتحتضنها».

وأضاف معاليه «وأعرب أيضاً عن تقديري لدولة ناريندرا مودي، رئيس وزراء جمهورية الهند، الذي أسهمت صداقته مع صاحب السمو رئيس الدولة في الارتقاء بهذه الشراكة إلى آفاق جديدة».

وقال معاليه «لقد ارتقت قيادتا بلدينا بصداقتنا الراسخة إلى علاقة طموحة تتطلّع إلى المستقبل، وتسهم إسهاماً كبيراً في التنمية والازدهار في البلدين والمنطقة والعالم».

وتابع معاليه «يتتبّع كتاب السفير سوري مسار هذه العلاقة، بدءاً من التجارة عبر بحر العرب في العصور القديمة وتجارة اللؤلؤ في بومباي ودبي، وصولاً إلى الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية الشاملة القائمة اليوم. ويذكّرنا الكتاب بأن الحكومات تبني علاقاتها على روابط أرستها الأسر والتجار والمجتمعات».

وأوضح معاليه «تولّى السفير سوري مهامه في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال مرحلة بالغة الأهمية في تطوّر علاقاتنا الثنائية. وتتيح لنا خبرته الدبلوماسية، إلى جانب أبحاثه التاريخية، فهماً أعمق للقرارات والشخصيات والظروف التي أسهمت في تشكيل الشراكة بين الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة».

وقال معاليه «استمتعت بقراءة كتاب السفير سوري، وأوصي بقراءته لكل من يهتم بالهند أو بدولة الإمارات أو بتاريخ العلاقات بينهما. وقد استوقفتني في هذا الكتاب المتميز ثلاثة دروس على وجه الخصوص».

وأضاف معاليه «الدرس الأول هو أن الثقة تسبق التجارة وسائر أوجه التعاون الثنائي. فقد قامت تجارة اللؤلؤ بين ضفّتينا على مبدأ بسيط، هو أن الكلمة عهد. وكثيراً ما كان الوفاء بالكلمة والثقة المتبادلة أهم من الاتفاقيات الموقّعة. ويساعدنا هذا الإرث على فهم كيف تمكّنت حكومتا البلدين من إبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في وقت قياسي. وكما يشير أحد الوزراء الهنود في الكتاب، فإن الطاقة هي لغة هذه العلاقة، والثقة هي قواعدها».

وأوضح معاليه «الدرس الثاني هو أن ترسيخ التسامح يتطلّب عملاً مقصوداً. فالمعبد الهندوسي في أبوظبي، كما يروي الكتاب، يجسّد التزام دولة الإمارات بتعزيز التفاهم بين الأديان والاحترام المتبادل والتعايش السلمي. ويعيش أناس من دول كثيرة في الإمارات، ويعملون ويستثمرون فيها، لأنهم يعلمون أنهم موضع ترحيب. فالتسامح يهيّئ الظروف التي تزدهر فيها المواهب والمشروعات».

وأضاف معاليه «الدرس الثالث الذي أستخلصه من الكتاب هو أن الشراكة تثبت متانتها حين تُختبر. فقد مرّت منطقتنا هذا العام باختبار قاسٍ، واجهته دولة الإمارات بهدوء وصمود ووحدة. ويستذكر السفير سوري زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لعامل هندي مصاب، وتعهّد سموه بتوفير الرعاية للمواطنين والمقيمين على حد سواء. وقد جسّدت تلك الزيارة إيماننا الراسخ بأهمية الحفاظ على سلامة كل من يعيش على أرض الإمارات وصون كرامته».

وقال معاليه «أكد رئيس الوزراء ناريندرا مودي أن الهند ستقف كتفاً إلى كتف مع دولة الإمارات. ويبيّن هذا التضامن أن علاقاتنا تمتد إلى ما هو أبعد من التعاون الاقتصادي والدبلوماسي، وتقوم على قيم مشتركة ومسؤولية متبادلة».

وأضاف معاليه «تحتفي دولة الإمارات هذا العام بعام الأسرة، وتحتلّ الأسر مكانة محورية في هذا الكتاب، من الأسر الإماراتية التي عاشت في بومباي وزاولت التجارة فيها، إلى الأسر الهندية التي اتخذت من دولة الإمارات وطناً لها على مدى أجيال. وتمثّل هذه الأسر جسوراً حيّة تنقل الصداقة والتفاهم من جيل إلى جيل».

وقال معاليه «يبني شبابنا اليوم على هذا الإرث من خلال التعلّم وريادة الأعمال والاستفادة من التقنيات الحديثة، ومنها الذكاء الاصطناعي. وتتّسع أمامهم الفرص بفضل متانة الأسس التي تقوم عليها شراكتنا».

وأضاف معاليه «قدّم لنا السفير سوري ما هو أبعد من توثيق علاقة متميزة، إذ يذكّرنا بأهمية هذه العلاقة وبأن مستقبلها يستحق القدر نفسه من العناية الذي نوليه لماضيها. وأهنّئه من القلب، وأشكر مجلس الأعمال والمهنيين الهندي على جمعنا هذا المساء للاحتفاء بهذه المناسبة المهمة».

واختتم معاليه كلمته قائلاً «يشرفني ويسعدني أن أعلن الآن الإطلاق الرسمي لكتاب ‹جسور عبر الخليج: إعادة تشكيل العلاقات الهندية الإماراتية› هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة. شكراً لكم».

وكان السفير نافديب سينغ سوري قد بدأ العمل على الكتاب بهدف توثيق العقد الذي أعقب زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى دولة الإمارات عام 2015، قبل أن يتّسع نطاق البحث ليشمل تاريخاً يمتد قروناً، من تجارة اللؤلؤ والذهب وإسهامات الأسر التجارية في بناء دبي، وصولاً إلى الشراكة الإماراتية الهندية في صورتها الراهنة.

وشهد الحفل تكريم أعضاء فئتي العضوية مدى الحياة والعضوية الماسية في مجلس الأعمال والمهنيين الهندي في دبي، إلى جانب تكريم لاعبة كرة الطاولة ديا تشيتالي، الحائزة الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الآسيوية 2026. وشارك في اللقاء سونيل سينها، نائب رئيس المجلس، وأنكور غوبتا، عضو اللجنة التوجيهية للمجلس. وتناول اللقاء دور الأعضاء في دعم أنشطة المجلس وتنظيم اللقاءات وتقديم الإرشاد المهني.

وسلّط الحفل الضوء على دور الأسر ومجتمع الأعمال والمهنيين في ترسيخ الثقة بين البلدين ودعم التعاون بينهما، في وقت أظهرت فيه الشراكة الإماراتية الهندية قدرتها على تجاوز التحديات.