وزارة التربية والتعليم تستقبل وفداً من أرمينيا للاطلاع على منظومة النقل المدرسي

أبوظبي في 16 نوفمبر/ وام/ استقبلت وزارة التربية والتعليم، وفداً من جمهورية أرمينيا برئاسة هاسميك هاكوبيان، الأمينة العامة لوزارة التعليم والعلوم والثقافة والرياضة، للاطلاع على منظومة النقل المدرسي في دولة الإمارات، وآليات تشغيلها والرقابة عليها، والتقنيات الذكية المستخدمة في تعزيز سلامة الطلبة وجودة الخدمة.

استقبل الوفد، سعادة الدكتور عمر الظاهري، الوكيل المساعد لقطاع العمليات المدرسية - أبوظبي، وسعادة حمد بالمحينة، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة، وعدد من مسؤولي الوزارة.

واطّلع الوفد على عرض تناول النموذج التشغيلي للنقل المدرسي، والذي يقوم على ستة محاور رئيسية تشمل: "الحوكمة والإشراف، وعمليات تشغيل شبكة النقل، والتكنولوجيا وضمان الجودة، والسلامة والشمول، والكوادر والشراكات، والاستدامة والبيئة"، بما يربط بين السياسات المنظمة للخدمة والعمليات اليومية واحتياجات الطلبة.

وشمل العرض آليات تخطيط المسارات وتوزيع الحافلات وفق مواقع المدارس واحتياجات الطلبة والطاقة الاستيعابية وظروف الطرق، وإجراءات الفحص اليومي والصيانة وتوفير الحافلات والفرق الاحتياطية، إلى جانب متابعة الرحلات والتعامل مع التأخير والأعطال لضمان استمرارية الخدمة.

كما استعرضت الوزارة تكامل الأنظمة الرقمية والتقنيات الذكية، بما يشمل تتبع الحافلات عبر أنظمة تحديد المواقع، وكاميرات المراقبة، وتطبيقات المدارس وأولياء الأمور التي تتيح متابعة موقع الحافلة ووقت وصولها المتوقع وتلقي إشعارات الصعود والنزول.

وتناول العرض ربط هذه الأنظمة بمنصات المشغلين وغرفة العمليات في مقر الوزارة، لدعم المتابعة المباشرة وتوثيق البيانات التشغيلية ومراقبة مؤشرات الأداء، بما يحقق رحلة آمنة وموثوقة للطالب، ضمن منظومة تخضع للمساءلة وتدعمها الحوكمة والتكنولوجيا.

وفي إطار تعزيز سلامة الطلبة، تناول العرض إجراءات حماية الطلبة قبل الرحلة وأثناءها وبعد انتهائها، بدءاً من فحص الحافلات والتحقق من جاهزية الكوادر ومعدات السلامة، مروراً بتنظيم الصعود واستخدام أحزمة الأمان ومتابعة سلوك القيادة، وصولاً إلى إجراءات النزول الآمن والفحص النهائي للحافلات للتأكد من خلوّها من الطلبة.،. كما تعرّف الوفد على آليات الاستجابة للحالات الطارئة والتنسيق بين مشغّلي الحافلات والمدارس.

وتطرق العرض إلى تهيئة خدمات النقل للطلبة من أصحاب الهمم، بما يحفظ سلامتهم، ويضمن استمرارية حصولهم على الخدمة. كما تناول العرض جاهزية تأهيل وتدريب السائقين والمشرفين، وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية بتقديم الخدمة.

وتفقد الوفد غرفة عمليات الحافلات المدرسية التابعة لوزارة التربية والتعليم، وتعرّف إلى آليات متابعة حركة الحافلات والرحلات، والتعامل مع المستجدات التشغيلية.

كما قام الوفد بزيارة ميدانية إلى روضة الندى في الخوانيج بدبي، حيث اطّلع على حافلات النقل المدرسي، ونظام انصراف الطلبة وركوب الحافلات المدرسية، ومعرفة تجربة الطلبة اليومية.

وأسهمت الزيارة في تعزيز تبادل الخبرات والمعارف بين دولة الإمارات وجمهورية أرمينيا في مجال إدارة وتشغيل النقل المدرسي، وإتاحة الفرصة للاطلاع على تجربة الدولة في تكامل التخطيط والرقابة والتقنيات الذكية مع الممارسات الميدانية في البيئة المدرسية.