"آفاق معرض الشرق الأوسط للطاقة": ممر الإمارات - آسيا محور استراتيجي في تطوير وتحول قطاع الطاقة في المنطقة

دبي في 16 نوفمبر/ وام/ ناقشت إحاطة إعلامية عقدت اليوم تحت عنوان "آفاق معرض الشرق الأوسط للطاقة"، ونظمها معرض الشرق الأوسط للطاقة في دبي، تطور ممر الطاقة بين الإمارات وآسيا، ودوره في دعم مرونة قطاع الطاقة وتطوير بنية تحتية تواكب نمو الطلب على الكهرباء.

وركزت الإحاطة، التي جمعت خبراء في القطاع وشركاء معرفيين، على استثمارات شبكات الكهرباء والقدرات التصنيعية وأمن الطاقة وسلاسل الإمداد.

وتناول النقاش احتياجات المنطقة من المعدات الموثوقة والخبرات الفنية والقدرات التصنيعية، بالتزامن مع توسعة شبكات الكهرباء وزيادة قدرات التوليد، كما بحث سبل توظيف الخبرات التصنيعية الآسيوية والاستثمارات التي تمر عبر الإمارات لتسريع تطوير البنية التحتية، وتعزيز التعاون بين الموردين والمصنّعين ومطوري المشروعات.

وشارك في الإحاطة مارك رينغ، مدير المجموعة لمنطقة الشرق الأوسط في معرض الشرق الأوسط للطاقة، وحسن زهير، الشريك الإداري والرئيس التنفيذي للعمليات في شركة "بي تي آر"، وعمر محمود، نائب الرئيس لأبحاث سلاسل الإمداد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى "ريستاد إنرجي"، ونيشانث كومار، كبير محللي الطاقة المتجددة والطاقة في المنطقة لدى الشركة.

وقال مارك رينغ إن نسخة من معرض الشرق الأوسط للطاقة التي أقيمت في دبي خلال سبتمبر استقطبت 1500 شركة من مختلف أنحاء العالم، وقدمت منتجاتها وخدماتها إلى 39 ألف زائر على مدى ثلاثة أيام، معرباً عن رضاه عن نتائج المعرض.

وأضاف في حديثه لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن هذه الإحاطة التي تعقد بعد شهرين من المعرض، أتاحت مناقشة توقعات قطاع الطاقة للعام المقبل وتسليط الضوء على ممر التعاون بين الشرق الأوسط وآسيا، الذي وصفه بالمهم للمعرض ولقطاع الطاقة عموماً.

وأوضح أن الشركات الآسيوية شكلت أكثر من 60% من العارضين في نسخة 2026، فيما تجاوزت نسبة الزوار الآسيويين 15%.

وأشار إلى أنهم يستهدفون زيادة عدد الشركات المشاركة من 1500 إلى 1900 شركة في نسخة 2027، مع توقع بقاء حصة الشركات الآسيوية عند نحو 60%.

ومن المقرر إقامة نسخة العام القادم خلال الفترة من 11 إلى 13 مايو في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي، بعد 50 عاماً من إقامة المعرض في مركز دبي التجاري العالمي.

وأشار رينغ إلى أن مستقبل قطاع الطاقة يعتمد على الربط بين مختلف حلقات سلسلة القيمة، من التوليد والنقل إلى التوزيع والتخزين والتقنيات الداعمة، موضحاً أن الممر بين الإمارات وآسيا يتيح الجمع بين القدرات التصنيعية الآسيوية والاستثمارات الإقليمية والخبرات اللازمة لتطوير البنية التحتية.

وقال إن المعرض يوفر منصة للتعاون والتجارة وتبادل الأفكار ومناقشة التحديات واستكشاف الفرص.

ولفت إلى تزايد الاهتمام بمجالات شحن المركبات الكهربائية والطاقة الشمسية والتخزين، موضحاً أن الطاقة الشمسية والتخزين من أكبر مجالات النمو المتوقعة للمعرض في العام المقبل.

من جانبه، قال حسن زهير إن ذروة الطلب على الكهرباء في دولة الإمارات مرشحة للنمو بنحو 40% بين عامي 2022 و2030، فيما يُتوقع أن ينمو الطلب على معدات الشبكات بمعدل سنوي مركب يبلغ نحو 10% بين 2025 و2030.

وأوضح في حديثه لـ"وام"، أن تقدير الطلب يشمل احتياجات المستهلكين في مختلف القطاعات، بما فيها مراكز البيانات والقطاعات التجارية والسكنية.

ووفق العرض الذي قدمه، بلغ استهلاك الكهرباء في الإمارات 174.5 تيراواط/ساعة في 2025، بزيادة 4.7%، فيما سجل الطلب الأقصى مستوى قياسياً بلغ 33.7 غيغاواط في أغسطس 2026. كما أشار العرض إلى توقع أبوظبي تضاعف الطلب تقريباً بحلول 2035.

وأوضح زهير أن كل محطة تحويل أو مشروع للطاقة الشمسية أو مركز بيانات جديد يضيف طلباً على المحولات ومعدات المفاتيح الكهربائية، وتضم الإمارات أكثر من 600 محطة تحويل ذات جهد عالٍ، فيما تخطط هيئة كهرباء ومياه دبي لإضافة أكثر من 78 محطة بجهد 132 كيلوفولت بين عامي 2026 و2028. ويتعين أيضاً ربط نحو 6.5 غيغاواط من مشروعات الطاقة المتجددة بالشبكة بحلول 2030.

وفي عرضها لآفاق الطاقة المتجددة وتوليد الكهرباء، توقعت "ريستاد إنرجي" أن تصل صافي إضافات القدرة الكهربائية في ممر الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا إلى نحو 400 غيغاواط بين ديسمبر 2025 وديسمبر 2030، وأن تشكل الطاقة الشمسية والرياح والتخزين نحو 72% منها، أو قرابة 290 غيغاواط، كما توقعت ارتفاع قدرة مراكز البيانات في الممر من 8 إلى 26 غيغاواط بحلول 2030.

وقال عمر محمود إن الظروف الجيوسياسية الراهنة دفعت الجهات الفاعلة في المنطقة إلى تعزيز المرونة من خلال تنويع الأصول وتقوية سلاسل الإمداد المحلية، مشيراً إلى الدور المحوري للرقمنة والذكاء الاصطناعي في التعامل مع هذه المتطلبات.

من جانبه، قال نيشانث كومار إن ممر الإمارات وآسيا يكتسب أهمية استراتيجية لتلبية الطلب على الكهرباء وتعزيز سلاسل الإمداد وتدفقات رؤوس الأموال.

وأضاف أن القاعدة الصناعية والهندسية في آسيا، ولا سيما في الصين والهند، تدعم القدرة التنافسية لتقنيات الطاقة الشمسية والبطاريات والشبكات، فيما يتيح موقع الإمارات ربط مراكز التصنيع الآسيوية بالمشروعات الإقليمية.