وفد دبلوماسي من أمريكا الجنوبية والكاريبي يبحث تعزيز التعاون مع جامعة خورفكان

الشارقة في 16 نوفمبر/ وام/ زار وفد دبلوماسي يضم سفراء وممثلين عن مجموعة دول أمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي اليوم، مركز الشارقة لأبحاث علوم البحار بجامعة خورفكان، وكان في استقبالهم الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، والدكتور علي هلال النقبي مدير جامعة خورفكان، والدكتور ستيفن ويديكومب مدير مركز الشارقة لأبحاث علوم البحار.

وجاءت الزيارة في إطار تعزيز التعاون الدولي في مجالات البحث العلمي وحماية البيئة البحرية والاستدامة وبحث فرص توسيع الشراكات العلمية وتبادل الخبرات إلى جانب دعم مساعي الجامعة لاستضافة اجتماع دولي رفيع المستوى عام 2027، ضمن التحضيرات لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع للمحيطات بما يسهم في توحيد الجهود الدولية لمواجهة التحديات البيئية المشتركة.

وأكد الوفد أهمية توسيع آفاق الشراكات العلمية والبحثية العالمية في مجالات علوم البحار وحماية البيئة البحرية إلى جانب استعراض دور المؤسسات الأكاديمية والبحثية في دعم جهود الاستدامة ومواجهة التحديات البيئية .

تضمن البرنامج عرضاً مرئياً سلط الضوء على مسيرة الجامعة والمركز وأبرز إنجازاتهما على المستويين المحلي والدولي فضلاً عن خططهما وتوجهاتهما المستقبلية لتطوير الأبحاث البحرية وتعزيز جهود حماية المحيطات والتنوع البيولوجي ودعم الاقتصاد الأزرق.

واختُتمت الزيارة بجولة ميدانية اطّلع خلالها الوفد على المرافق البحثية والمشاريع العلمية التي ينفذها المركز.