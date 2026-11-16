ثلاث قمم قيادية ترسم مستقبل البناء والمدن والتكنولوجيا في "الخمسة الكبار"

دبي في 16 نوفمبر/ وام/ تناقش فعاليات معرض «الخمسة الكبار العالمي» ملامح المرحلة المقبلة لقطاعي البناء والتنمية الحضرية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا بمدى قدرة الاستثمارات والبنية التحتية والتخطيط المجتمعي والتكنولوجيا على تحقيق قيمة تشغيلية ملموسة.

وستكون هذه الأولويات محور النقاشات في ثلاث قمم قيادية تُعقد ضمن فعاليات المعرض وهي قمة قادة الخمسة الكبار العالمي (Big 5 Global Leaders’ Summit)، وقمة المدن الصالحة للعيش (LiveableCitiesX Summit)، وقمة الخمسة الكبار لتكنولوجيا المستقبل (Big 5 FutureTech Summit).

وتجمع القمم ممثلين عن الجهات الحكومية والسلطات المحلية، والمخططين الرئيسيين للمشاريع، والمستثمرين، والاستشاريين، ومزودي خدمات المرافق، والجهات المالكة للبنية التحتية، وقادة التكنولوجيا، لمناقشة الأولويات والقرارات التي تؤثر في مستقبل البيئة العمرانية.

وتوفر القمم الثلاث، بمشاركة أكثر من 70 متحدثاً ضمن ما يزيد على 40 جلسة، منصة تجمع صناع السياسات والقرارات الاستثمارية والقائمين على تنفيذ المشاريع لتبادل الرؤى حول أبرز التحديات والقرارات التي تواجه القطاع. ويتناول البرنامج المتطلبات التجارية وأطر الحوكمة وخيارات التخطيط والتطبيقات التكنولوجية التي ستحدد مدى نجاح الجيل المقبل من المشاريع والمدن.

وتسلط قمة قادة الخمسة الكبار العالمي الضوء على العلاقة بين الطموحات الوطنية والأولويات الاستثمارية والواقع العملي لتنفيذ المشاريع. وتُفتتح القمة بكلمة رئيسية يلقيها سعادة المهندس محمد المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل.

ويشارك في جلسات القمة عدد من كبار المسؤولين وقادة القطاع، من بينهم سعادة عمر سيف غباش، مساعد وزير الخارجية في دولة الإمارات؛ والدكتور محمود البرعي، مستشار بمكتب المدير العام في بلدية دبي؛ وابتسام الكعبي، نائب الرئيس الأول، المبيعات في المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»؛ وسينثيا كوربي، الشريك في شركة ديلويت؛ وعامر خانصاحب، المدير العام لمجموعة خانصاحب؛ والدكتور فاليريو سولداني، المفوض التجاري لإيطاليا لدى دولة الإمارات وسلطنة عُمان في وكالة التجارة الإيطالية؛ وسيمون بيني، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة إنوفو، إلى جانب نخبة من قادة القطاع.

ويقدم غريغوري كاربينسكي، الرئيس التنفيذي للعمليات والشريك في مجموعة «KEO»، جلسة تستعرض الأساليب التي تساعد المؤسسات على تحديد التحديات الأساسية، وتبني أساليب تفكير جديدة، وتعزيز كفاءة اتخاذ القرارات.

وفي جلسة حوارية أخرى، يناقش بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، كيفية تعامل القيادات التنفيذية العليا مع الأولويات المتنافسة، واتخاذ القرارات التي تؤثر في الأداء المؤسسي وتنفيذ المشاريع.

وتتناول قمة المدن الصالحة للعيش (LiveableCitiesX Summit) تحدياً مختلفاً لكنه وثيق الصلة بمستقبل البيئة العمرانية، يتمثل في كيفية استيعاب المدن للنمو مع الحفاظ على سهولة الوصول إلى الخدمات، والمرونة، والقدرة التنافسية الاقتصادية.

وتُفتتح القمة بكلمة تلقيها سعادة الدكتورة ماريا حنيف القاسم، الوكيل المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والسياحة بدولة الإمارات، تتناول فيها تأثير التوسع الحضري والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية والتنافسية الاقتصادية في البيئة العمرانية.

وتضم قائمة المتحدثين في القمة المهندس منصور صالح الحربي، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع مراقبة التطوير والتفعيل في مركز التخطيط العمراني والتراخيص بدائرة البلديات والنقل في أبوظبي؛ وخولة الهاشمي، الرئيس التنفيذي للمشاريع في هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»؛ وأندريه فريمان، رئيس مجلس الإدارة والشريك الإداري في شركة «كلايمت نيوترال ريال إستيت»؛ وفلاديسلاف بوتينكو، المدير الإداري والشريك الأول في مجموعة بوسطن الاستشارية، والمسؤول العالمي عن التميز في المحتوى بمعهد المجموعة، إلى جانب متحدثين آخرين.

كما يتناول البرنامج سبل انتقال المدن من التركيز على توفير الوحدات السكنية إلى تطوير مجتمعات متكاملة، من خلال جلسة نقاشية يشارك فيها قادة من شركة ديار، وشركة أورو 24 للتطوير العقاري، ومجموعة سديرا – موانئ أبوظبي.

وتستعرض الجلسة العلاقة بين القدرة على تحمل تكاليف السكن، والتنقل، والبنية التحتية الاجتماعية، ونماذج التمويل اللازمة لتطوير مجتمعات متكاملة تلبي احتياجات السكان.

وتسلط قمة الخمسة الكبار لتكنولوجيا المستقبل (Big 5 FutureTech Summit) الضوء على تطبيقات التقنيات الناشئة في مختلف مراحل تخطيط المشاريع وتصميمها وتنفيذها وإدارة الأصول، في ظل التوسع في اعتماد شركات البناء والتشييد على الذكاء الاصطناعي، والتوائم الرقمية، والأتمتة، والأنظمة المتصلة لتعزيز كفاءة تنفيذ المشاريع.

وتُفتتح القمة بكلمة رئيسية تلقيها محبة سالم الصالح، رئيس قسم تطوير التكنولوجيا في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تليها جلسة حوارية مع المهندسة ميثاء علي النعيمي، مدير إدارة مركز نظم المعلومات الجغرافية في بلدية دبي.

وتشهد القمة جلسة نقاشية تنفيذية تديرها صافيا علي، مستشارة حوكمة الذكاء الاصطناعي والاستراتيجية المؤسسية والاستشارية المستقلة، بمشاركة ممثلين عن شركات «فورجكيمي» و«ديلويت» و«سيتي ديفلوبرز» و«بريميير كونستراكشن سوفتوير».

وتناقش الجلسة القدرات القيادية والكفاءات البشرية المؤهلة للمستقبل التي يحتاجها قطاع البناء والتشييد في ظل التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

و تستضيف القمة جلسة نقاشية تنفيذية أخرى بمشاركة ممثلين عن الفطيم للتكنولوجيا، وشركة تارجت للهندسة والإنشاءات، وتروجان القابضة للإنشاءات، وأوتوديسك الشرق الأوسط.

وتستعرض الجلسة الاستراتيجيات اللازمة لبناء منظومات مشاريع عالية الأداء، قادرة على تحقيق نتائج أسرع وأكثر مرونة وإنتاجية على نطاق واسع.

وقالت جوزين هيجمانز، النائب الأول «يتخذ قطاع البناء والتشييد اليوم قرارات ستؤثر في ملامح البيئة العمرانية لعقود مقبلة. وفي منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، يتطلب ذلك النظر في كيفية ترجمة الأولويات الاستثمارية إلى تنفيذ فعلي للمشاريع، وكيف يمكن للنمو الحضري أن يلبي احتياجات المجتمعات، والدور الذي يمكن أن تؤديه التكنولوجيا في تحسين أساليب تصميم الأصول وإنشائها وإدارتها. وتجمع قممنا القيادية هذه الاعتبارات ضمن إطار متكامل، استجابةً للمتطلبات المتغيرة في السوق».

ويتعاون معرض «الخمسة الكبار العالمي»مع شبكة من الشركاء والرعاة، تضم وزارة الطاقة والبنية التحتية بصفتها الشريك الداعم الرئيسي؛ إلى جانب الشركاء الداعمين، وهم الدفاع المدني بدبي، ووزارة الاقتصاد والسياحة، وبلدية دبي، ودائرة البلديات والنقل، وأمانة منطقة الرياض.

كما تضم قائمة رعاة القمم كلاً من وكالة التجارة الإيطالية، و«TALCO | Saudi Made»، ومجموعة إنوفو، وتروجان القابضة للإنشاءات، ومجموعة كيزاد، ومجمع الصناعات الوطنية، وديلويت، ومجموعة بوسطن الاستشارية، و«كلايمت نيوترال ريال إستيت»، ومجموعة «KEO»، وشركة «M.A.H.Y Khoory & Co»، ومجموعة نيميتشيك، و«بريميير كونستراكشن سوفتوير»، و«كوانتم إندستريز».