وزارة الأسرة تطلق فعاليات النسخة الوطنية الأولى من أسبوع الطفولة المبكرة

دبي في 16 نوفمبر/ وام/ انطلقت اليوم فعاليات النسخة الوطنية الأولى من أسبوع الطفولة المبكرة، الذي تنظمه وزارة الأسرة بالتعاون مع هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، وتستمر حتى 22 نوفمبر الجاري، في مختلف إمارات الدولة تحت شعار "كل لحظة تصنع فرقاً"، وذلك في إطار الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات الرامية إلى الارتقاء بجودة حياة الأطفال والأسر وتعزيز منظومة الرعاية والتنمية في مرحلة الطفولة المبكرة من خلال توفير بيئات متكاملة تدعم نمو الأطفال ورفاههم وتسهم في بناء أجيال تتمتع بمقومات الصحة والتعلم والتمكين وترسخ أسس مجتمع متماسك ومستدام، وذلك تحت رعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة.

كما يأتي تنظيم الأسبوع ضمن البرامج الوطنية لعام الأسرة في دولة الإمارات في إطار توجه وطني يعزز مكانة الطفولة المبكرة ضمن أولويات التنمية المجتمعية ويوسّع نطاق الشراكات لتوفير منظومة متكاملة من المبادرات والتجارب التي تدعم نمو الأطفال ورفاههم وتمنح الأسر فرصاً عملية للمشاركة في رحلة تعلم أطفالها واكتشاف قدراتهم وتنمية مهاراتهم.

ويشارك في الأسبوع 130 جهة حكومية وخاصة ومؤسسات من قطاعات التعليم والصحة والثقافة والرياضة والعمل المجتمعي من بينها وزارة التربية والتعليم والأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة وهيئة تنمية المجتمع بدبي وبلدية دبي وكليات التقنية العليا وبيت الحكمة وبلدية عجمان واليونيسف والأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات إلى جانب مجموعة من المؤسسات والجهات الوطنية التي تقدم أكثر من 300 فعالية وتجربة تستهدف الأطفال حتى سن الثامنة وأسرهم ومقدمي الرعاية.

وتتوزع فعاليات الأسبوع على مختلف إمارات الدولة وتشمل أنشطة تعليمية قائمة على اللعب والاستكشاف وورشاً تفاعلية للأطفال وأسرهم وبرامج للقراءة وسرد القصص وتجارب ثقافية وتراثية وعروضاً فنية وموسيقية إلى جانب مبادرات للصحة والنشاط البدني والدمج المجتمعي بما يتيح للأسر الوصول إلى تجارب متنوعة تراعي احتياجات الأطفال ومراحل نموهم وتحوّل المساحات العامة والمؤسسات التعليمية والثقافية إلى بيئات محفزة للتعلم والتفاعل الأسري.

وسبق انطلاق أسبوع الطفولة المبكرة تنفيذ عدد من المبادرات والفعاليات التي عكست امتداد الاهتمام بالطفولة المبكرة إلى مختلف جوانب الحياة اليومية من بينها تجربة "أهلاً بصغار المسافرين" في مطار دبي الدولي التي أطلقتها الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب حيث أتاحت منصات جوازات الأطفال تجربة ترحيبية مخصصة للصغار المسافرين من خلال إصدار جواز تذكاري يحمل هوية أسبوع الطفولة المبكرة في مبادرة تعكس أهمية مراعاة احتياجات الأطفال والأسر في المرافق والخدمات العامة وتعزز حضور الطفولة المبكرة في مختلف مناحي الحياة اليومية.

كما شهدت أبوظبي عرض فعالية "حكاية لحن: بيتر والذئب" الذي قدمته الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات في مركز الفنون بجامعة نيويورك أبوظبي وجمع الأطفال وأسرهم في تجربة فنية وموسيقية تفاعلية أسهمت في تعريف الأطفال بعالم الموسيقى والفنون الأدائية وتوسيع فرص تفاعلهم مع التجارب الثقافية والإبداعية منذ السنوات الأولى.

وأكدت معالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة الأسرة، أن الطفولة المبكرة تمثل مرحلة محورية في حياة الإنسان الأمر الذي يجعل الاهتمام بها مسؤولية وطنية تتطلب رؤية متكاملة تشمل التعليم والصحة والتنشئة الاجتماعية والثقافية مشيرة إلى أن رؤية القيادة الحكيمة وتوجيهاتها أرست نهجاً وطنياً يضع الأسرة والطفل في صدارة الاهتمام ويوجه نحو تطوير السياسات والبرامج التي تكفل الرعاية المتكاملة للأطفال وتعزز استقرار الأسرة وتمكينها من أداء دورها في التنشئة مؤكدة أن تطوير منظومة الطفولة المبكرة يستلزم تكامل الأطر المؤسسية وتضافر الخبرات والموارد بما يضمن التعامل مع احتياجات الطفل من مختلف جوانبها ويعزز الترابط بين دور الأسرة والمؤسسات المعنية والمجتمع.

وقالت معاليها إن أسبوع الطفولة المبكرة يأتي ضمن المبادرات الوطنية الداعمة لأهداف عام الأسرة ويجسد توجهاً لتعزيز الاهتمام بالطفولة المبكرة من خلال توسيع المشاركة في البرامج والمبادرات التي تدعم الأطفال وأسرهم وإبراز مسؤولية مختلف القطاعات في توفير تجارب وبيئات ملائمة لنموهم مشيرة إلى أن المشاركة الواسعة من الجهات والمؤسسات تعكس أهمية العمل المشترك في هذا المجال وتتيح الاستفادة من تنوع الاختصاصات والخبرات لتقديم برامج أكثر ارتباطاً باحتياجات الأطفال والأسر كما تسهم في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية السنوات الأولى وترسيخ الطفولة المبكرة مجالاً مشتركاً للعمل المؤسسي والمجتمعي بما يدعم تحقيق مستهدفات الدولة في مجال الأسرة والطفولة.

وشهدت فعاليات اليوم الأول انطلاق مبادرة "لحظة معاً في المدرسة" في دبي وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم حيث تجمع المبادرة الأطفال بأحد الوالدين أو مقدمي الرعاية في تجربة تعليمية مشتركة داخل المدرسة تتضمن أنشطة تفاعلية في القراءة وسرد القصص واللعب والبناء والاكتشاف بما يعزز مشاركة الأسرة في تعلم أطفالها ويتيح لها التفاعل مع أساليب التعلم التي تسهم في تنمية مهاراتهم وقدراتهم خلال السنوات الأولى.

كما تتضمن الفعاليات في دبي تجربة «مدينة المستقبل» التي تنظمها هيئة تنمية المجتمع في دبي هيلز مول وتتيح للأطفال استكشاف مجموعة من المفاهيم المرتبطة بالصحة والحماية والتعلم واللعب والإبداع والدمج المجتمعي والاستدامة فيما تستضيف كليات التقنية العليا في دبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة مجموعة من البرامج المتخصصة تشمل "ملتقى الطفولة المبكرة: المعرفة والتواصل والشراكة الأسرية" و"كرنفال الطفولة المبكرة ومختبرات معاً" ومعرض "شركاء في التميز: من الفكرة إلى الأثر" إلى جانب مسابقة EDUVATE وإبداعات طلبة التربية في مجال الطفولة المبكرة بما يعزز الربط بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي ويفتح المجال أمام الأسر والطلبة والمتخصصين للتفاعل وتبادل الخبرات.

وتتنوع الفعاليات في أبوظبي بين البرامج التعليمية والتراثية والفنية حيث تقدم الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة برنامج التعلم الأسري والتراث والمهارات الحياتية إلى جانب جولات استكشافية في المتاحف وأنشطة تفاعلية تعرف الأطفال إلى الثقافة والهوية الوطنية من خلال التعلم بالممارسة وسرد القصص والاكتشاف.

وفي الشارقة تقدم أكاديمية الشارقة للتعليم تجربة "مدينة الطفولة المبكرة" التي تضم مجموعة من الأنشطة والتجارب التفاعلية المخصصة للأطفال فيما يستضيف بيت الحكمة برامج أسرية تشمل عروضاً مسرحية ومحطات للإبداع والاكتشاف ومساحات حسية للرضع والأطفال الصغار بما يعزز حضور المؤسسات الثقافية بوصفها مساحات داعمة للتعلم المبكر والتواصل الأسري.

وتشهد الفجيرة مبادرات تجمع بين التعرف إلى التراث الإماراتي والأنشطة التعليمية من بينها "أنا من الإمارات" التي تعزز ارتباط الأطفال بالهوية الوطنية إلى جانب ورشة "عالم الآثار الصغير" والجولة الاستكشافية في القرية التراثية فيما تقدم أم القيوين تجربة "صغارنا: حكاية وتراث" التي تتيح للأطفال اكتشاف جوانب من الثقافة والتراث الإماراتي عبر أربعة أركان تفاعلية تجمع اللعب والحركة والتجربة العملية.

وفي رأس الخيمة يقدم "كرنفال الطفولة المبكرة ومختبرات معاً" برنامجاً تعليمياً وتفاعلياً يجمع الأطفال وأسرهم وطلبة التربية والمتخصصين إلى جانب مبادرات شبابية تفاعلية تشمل سرد القصص والرسم والأعمال اليدوية فيما تستضيف عجمان "سوق الفريج" الذي يمنح الأطفال فرصة إدارة أكشاك صغيرة بمساندة أسرهم في تجربة تجمع الهوية الإماراتية والتعلم العملي وتنمية المهارات الاجتماعية والمبادرة.

وتتضمن أجندة الأسبوع برامج متخصصة في الصحة والرفاه والنشاط البدني بمشاركة الجهات المعنية من بينها مبادرات توعوية صحية تستهدف الأطفال وأولياء الأمور وأنشطة حركية ورياضية تعزز تبني العادات الصحية منذ السنوات الأولى إلى جانب برامج مخصصة للأطفال من أصحاب الهمم تراعي احتياجاتهم وتوفر لهم فرصاً للمشاركة والتفاعل ضمن بيئات تعليمية ومجتمعية داعمة.

وفي إطار التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" والجهات الشريكة في الدولة تنظم الوزارة يوم 20 نوفمبر فعالية "جري الطفولة ومعاً بالأزرق" بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل في أبوظبي ودبي وعجمان ورأس الخيمة وتتضمن سباقاً عائلياً ترفيهياً لمسافة كيلومتر واحد يستهدف الأطفال حتى سن الثامنة وأسرهم ومقدمي الرعاية ويشجعهم على ممارسة النشاط البدني وقضاء وقت مشترك في الهواء الطلق وترافق الفعالية حملة "معاً بالأزرق" التي تهدف إلى تسليط الضوء على حقوق الطفل وتعزيز الوعي بها من خلال دعوة المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة وأفراد المجتمع إلى المشاركة في التعبير عن دعمهم لهذه الحقوق من خلال استخدام اللون الأزرق في مواقعهم وأنشطتهم.

كما تشمل الفعاليات مبادرات تعزز مشاركة الأسرة في الأنشطة التعليمية والثقافية والرياضية وتتيح للأطفال فرصاً للتعبير عن قدراتهم واكتشاف اهتماماتهم بما يعزز دور المؤسسات المجتمعية في توفير تجارب نوعية ومتكاملة ويؤسس لشراكات تتجاوز فترة الأسبوع نحو برامج ومبادرات مستدامة تدعم الأطفال وأسرهم.

ويعكس أسبوع الطفولة المبكرة من خلال تنوع برامجه واتساع نطاق المشاركة فيه توجهاً نحو تعزيز التكامل بين السياسات والمبادرات والممارسات المجتمعية وتوسيع فرص استفادة الأطفال والأسر من البرامج النوعية في مختلف أنحاء الدولة بما يدعم بناء بيئة وطنية حاضنة للطفولة ويعزز مكانة الأسرة باعتبارها الشريك الأساسي في تنشئة الأجيال وإعدادها للمستقبل.

ودعت وزارة الأسرة الأسر ومقدمي الرعاية إلى الاطلاع على برنامج الفعاليات ومواعيدها ومواقعها عبر الموقع الإلكتروني للأسبوع www.ecweek.ae وحسابات الوزارة وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة واختيار التجارب المناسبة لأعمار أطفالهم واهتماماتهم والتحقق من متطلبات الحضور والتسجيل لدى الجهات المنظمة.