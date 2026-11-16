"ثقافة وسياحة أبوظبي" و"زايد لأصحاب الهمم" تعززان التعاون لتطوير السياحة الميسّرة

أبوظبي في 16 نوفمبر/ وام/ أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي وهيئة زايد لأصحاب الهمم، تعزيز تعاونهما لتطوير منظومة السياحة الميسّرة في الإمارة، من خلال تقييم أكثر من 250 موقعاً سياحياً وثقافياً في أبوظبي ومنطقة العين ومنطقة الظفرة، ضمن برنامج السياحة الميسّرة (2026–2031)، بهدف الارتقاء بتجربة الزوار من أصحاب الهمم وأسرهم.

ويشمل التعاون تقييم المنشآت الفندقية والمواقع الثقافية والمعالم السياحية ومراكز التسوق والشواطئ، إلى جانب تطوير منهجية موحّدة لتقييم إمكانية الوصول وتحديد فرص التحسين، بما يعزز جاهزية الوجهات السياحية لاستقبال أصحاب الهمم.

ويأتي التعاون امتداداً لجهود مشتركة بدأت عام 2022، وأسفرت عن تقييم أكثر من 190 موقعاً سياحياً وثقافياً خلال ثلاثة أعوام، إلى جانب تطوير خريطة جغرافية ذكية عام 2023، تتيح التعرف إلى المنشآت المهيأة لاستقبال أصحاب الهمم في مختلف أنحاء الإمارة.

وأكد سعادة صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، أن تعزيز إمكانية الوصول يمثل ركيزة أساسية في تطوير تجربة سياحية متكاملة تلبي احتياجات جميع الزوار، مشيراً إلى أن التعاون يسهم في الارتقاء بالخدمات والمنشآت السياحية وترسيخ مكانة أبوظبي وجهة ترحب بالجميع.

وأكد سعادة عبد الله الحميدان، المدير العام لهيئة زايد لأصحاب الهمم بالإنابة، أن التعاون يركز على توحيد منهجيات التقييم وبناء قدرات المختصين والاستفادة من النتائج الميدانية لتطوير بيئة سياحية أكثر إتاحة واستجابة لاحتياجات أصحاب الهمم وأسرهم.

وأشار إلى أن هذه الجهود تتكامل مع مبادرات الإمارة لتعزيز الممارسات الدامجة، ومنها جائزة «دمج» التي تكرّم الممارسات المتميزة في الخدمات والتوظيف الدامج وإمكانية الوصول المادي والرقمي.

وتواصل الجهتان التعاون مع الجهات الحكومية والمنشآت السياحية لتوسيع نطاق التقييمات وتطوير الحلول العملية، بما يعزز مكانة أبوظبي وجهة سياحية شاملة ومتاحة للجميع.