"معرض الصحة العالمي 2027 "يسلط الضوء على برنامج طول العمر والعافية

دبي في 16 نوفمبر/ وام/ يسلط معرض الصحة العالمي ( 2027 WHX)، الذي سيعقد في دبي يناير المقبل ،الضوء على برنامج " طول العمر والعافية" من خلال منصة "الصحة المديدة" (Healthspan Stage)، التي ستقام ضمن فعالياته يومي 27 , 28 يناير المقبل في مركز دبي التجاري العالمي .

وستركز إحدى الجلسات النقاشية الرئيسية بعنوان: "تحدي الصحة الأيضية في دول مجلس التعاون الخليجي: ما الذي يمكننا تغييره الآن"، على الآثار المترابطة لكل من السمنة ، والسكري ، والخمول البدني ، وسوء جودة النوم ، والتوتر، مع التركيز على التدخلات التي يمكن للمستشفيات، وأصحاب العمل، وشركات التأمين، والأفراد تنفيذها خلال العامين المقبلين.

ويعتمد هذا النقاش على "المسح الوطني للصحة والتغذية في دولة الإمارات 2024–2025"، الذي يسهم في توجيه جهود الوقاية على المستوى الوطني، حيث أظهر هذا المسح الذي نشرته وزارة الصحة ووقاية المجتمع في يناير 2026 ، حيث تأتي هذه النتائج لتعزز الجهود القائمة حالياً، بما في ذلك الحملة الوطنية للكشف عن مرحلة ما قبل مرض السكري ، والسكري التي أطلقتها الوزارة إلى جانب خطتها الوطنية للتصدي للأمراض غير المعدية.

وستبحث الجلسة في كيفية دمج الوقاية ضمن الرعاية الروتينية والحياة اليومية، ومسؤوليات مقدمي الرعاية الصحية، وأماكن العمل، وشركات التأمين في دعم التغيير الصحي المستدام ، بالإضافة إلى الخطوات التي يمكن للأفراد اتخاذها لتحسين صحتهم الأيضية.

وقالت الدكتورة مشكاة شحاتة، نائبة رئيس جمعية الإمارات لطب نمط الحياة وطب إطالة العمر، ورئيسة الشؤون الطبية في شركة "أوميكس للصحة الدقيقة" في الإمارات، وعضوة المجلس الاستشاري لمنصة "الصحة المديدة" التابعة لمعرض الصحة العالمي (WHX)": "تعد الصحة الأيضية أساسية لمساعدة الناس على عيش حياة صحية أطول، فالسمنة والسكري وقلة النشاط البدني وقلة النوم والتوتر المزمن ترتبط ارتباطًا وثيقًا مع بعضها البعض، وتتحقق أكبر المكاسب من خلال تقديم الدعم المتكامل، لذا يجب أن يتبع الكشف المبكر عن المخاطر رعاية منسقة تدعم التغييرات الدائمة، إلى جانب العلاج السريري المناسب عند الحاجة".

وأكدت أن دولة الإمارات جعلت من الوقاية أولوية وطنية، لافتة إلى أنه من شأن توسيع نطاق هذه الجهود لتشمل الخدمات الصحية وأماكن العمل والمجتمعات ، أن يتيح لشريحة أكبر من الأفراد الاستفادة منها، حيث يحتاج الأفراد إلى دعم عملي يتناسب مع متطلبات حياتهم اليومية، مع قياس التقدم المحرز من خلال التحسن المستمر في الصحة والقدرة على أداء الوظائف البدنية وجودة الحياة.

وتحت شعار "من العافية إلى إطالة سنوات الحياة بصحة جيدة: بناء منظومة موثوقة وقابلة للتوسع لإطالة العمر"، يستكشف برنامج "طول العمر والعافية" الممتد على مدى يومين، سبل الاستفادة من الرعاية الوقائية وأنماط الحياة الصحية وعلوم الشيخوخة، بما يسهم في زيادة عدد السنوات التي ينعم فيها الأفراد بصحة جيدة.

وستتناول جلسات البرنامج الأدلة العلمية الداعمة لخدمات إطالة العمر في المجال الطبي، وآليات قياس نتائجها، والمتطلبات اللازمة لتوسيع نطاق إتاحتها أمام شرائح أوسع من المجتمع ، والعلاقة بين صحة الأيض ، وتطوير خدمات إطالة العمر ضمن المستشفيات ، مع التركيز على معايير اختيار المرضى، والرعاية متعددة التخصصات، وأطر الحوكمة، والاستدامة المالية ، وسبل توظيف علم الجينوم ، والمؤشرات الحيوية في الدم ، فضلاً عن تقنيات التصوير والبيانات المستمدة من الأجهزة القابلة للارتداء، للكشف المبكر عن المخاطر الصحية ، وتطوير أساليب وقاية مصممة وفقاً للاحتياجات الفردية.

وتعكس هذه المحاور نتائج تقرير شركة "فروست آند سوليفان" الصادر في أكتوبر الماضي ، والذي يحمل عنوان: "طول العمر يعيد صياغة الرعاية الصحية: من الرعاية القائمة على رد الفعل إلى الصحة مدى الحياة"، حيث تم تقديم هذا التقرير كخلفية معرفية للبرنامج، حيث يحدد التقرير كلاً من التحقق السريري، والبيانات الصحية المتكاملة، ونماذج الدفع التي تدعم الوقاية، باعتبارها ركائز أساسية لتعزيز تبني "طب طول العمر" على نطاق أوسع.

وقالت سولين سينجر، النائب الأول للرئيس لقطاع الرعاية الصحية في شركة "inD" :"تؤكد التوقعات الحالية بشأن معدلات الإصابة بالسكري في دولة الإمارات أهمية مواصلة التركيز على الوقاية، التي تشكل بالفعل إحدى الأولويات الوطنية، حيث ستجمع منصة الصحة المديدة نخبة من أبرز الأطباء ومقدمي خدمات الرعاية الصحية والمستثمرين وشركات التكنولوجيا، لاستكشاف خطوات عملية قابلة للتنفيذ، وتحديد الجهات المعنية الرئيسية، ومناقشة آليات قياس التقدم المحرز بصورة ملموسة".

وأضافت أن هناك اهتماما متزايدا بمجال إطالة العمر، إلا أن توسيع نطاق الاستفادة من خدماته سيعتمد على توفير خدمات تستند إلى أسس علمية وطبية موثوقة، ويمكن تقديمها بتكلفة مناسبة، ومن خلال الربط بين صحة الأيض والنقاشات المتعلقة بالمستشفيات وأماكن العمل والتأمين والاستثمار، حيث سيعمل برنامج "طول العمر والعافية" على استكشاف سبل توسيع نطاق الرعاية الوقائية لتشمل عدداً أكبر من الناس .

وسيستحدث معرض الصحة العالمي قطاعاً متخصصاً بإطالة العمر والصحة والعافية ضمن المعرض المقام في مركز دبي التجاري العالمي، ليجمع من خلاله أبرز الشركات العاملة في مجالات الوقاية والشيخوخة الصحية والصحة الدقيقة والعافية، ويتيح لها التواصل مع الجهات المعنية بالشراء في القطاع الطبي، مما يتيح لهم الوصول إلى هذه الأسواق سريعة النمو التي تقود الجيل القادم من الرعاية الصحية الوقائية.

ويقام معرض الصحة العالمي (2027 WHX) تحت رعاية وزارة الصحة ووقاية المجتمع، في كل من مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي ومركز دبي التجاري العالمي.

ويأتي المعرض ضمن فعاليات "أسبوع الرعاية الصحية العالمي 2027 "، إلى جانب معرض (WHX Tech) وفعالية (WHX Leaders)، في إطار يجمع بين التجارة في قطاع الرعاية الصحية ،والتكنولوجيا ،والقيادة العالمية في هذا المجال وذلك في الفترة من 25 إلى 29 يناير المقبل .