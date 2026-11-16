انطلاق فعاليات «أسبوع الطفولة المبكرة» في أم القيوين





أم القيوين في 16 نوفمبر / وام/ انطلقت اليوم في مقر غرفة تجارة وصناعة أم القيوين أولى فعاليات الإمارة ضمن النسخة الوطنية الأولى من «أسبوع الطفولة المبكرة»، الذي تنظّمه وزارة الأسرة بالتعاون مع هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، تحت شعار «كل لحظة تصنع فرقاً» .

وافتتح سعادة خلفان أحمد مسفر، رئيس مجلس إدارة الغرفة، انطلاق فعاليات الأسبوع في الإمارة، بحضور سعادة منى راشد طحنون، عضو المجلس الوطني الاتحادي وسعادة عائشة راشد ليتيم، عضو مجلس إدارة الغرفة، رئيسة مجلس سيدات أعمال أم القيوين عضو لجنة الاثر المستدام ، وسعادة أحمد عبيد إبراهيم آل علي، مدير عام الغرفة، رئيس لجنة الأثر المستدام في أم القيوين، ، إلى جانب ممثلي الجهات المشاركة.

وتنظم لجنة الأثر المستدام في أم القيوين فعاليات الأسبوع في الإمارة تحت إشراف غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، وبالتنسيق المباشر مع الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية «مجرى»، وبمشاركة جهات حكومية وخاصة وتعليمية.

وشارك في تقديم أنشطة اليوم الأول المكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، وشبكة أم القيوين الإذاعية، ومجلس سيدات أعمال أم القيوين، والمركز الثقافي بأم القيوين، ومسرح أم القيوين الوطني، إلى جانب حضانات الأطفال والمدارس الخاصة في الإمارة.

وشمل برنامج اليوم الأول تنظيم في أركان تفاعلية شملت «الزراعة بأنامل صغيرة» و«الإعلامي الصغير» و«الطاهي الصغير» و«الفنان الصغير» و«التاجر الصغير»، إلى جانب ركن ترفيهي وآخر للمسرح والفنون.

وأكدت لجنة الأثر المستدام في أم القيوين أن تنظيمها فعاليات الأسبوع في الإمارة يأتي في إطار جهودها لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتوجيه مبادرات الشركات في مجالي الاستدامة والمسؤولية المجتمعية بما يخدم أولويات الإمارة.

وأشارت إلى أن مشاركة الجهات التعليمية والصحية والثقافية والإعلامية ومؤسسات قطاع الأعمال أتاحت توظيف خبراتها في تقديم أنشطة تلائم الأطفال في سنواتهم الأولى.

وأوضحت اللجنة أن الأركان التفاعلية صُممت لتعزيز التعلم من خلال اللعب والممارسة، وإتاحة الفرصة للأطفال لاكتشاف اهتماماتهم وتنمية مهاراتهم والتعبير عن أفكارهم، وتجسّد هذه التجارب شعار الأسبوع «كل لحظة تصنع فرقاً»، مؤكدة أهمية دور الأسرة ومقدمي الرعاية في مواصلة هذا التعلم من خلال الأنشطة اليومية في المنزل.

ويواصل برنامج الأسبوع فعاليته في الإمارة اليوم بتنظيم ورشة «تحليل شخيطات الأطفال» في فلج المعلا، فيما ينظم المكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع يوم غد فعاليات متنوعة للأطفال في مول أم القيوين.

وتنظم اللجنة في 18 نوفمبر الجاري مبادرة «صوت الطفل مسموع» في دائرة البلدية، ومبادرة «طفولتنا أمانة» في جامعة أم القيوين، بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، كما تنظّم في 19 نوفمبر مبادرة «أفكار صغيرة لبيئة أجمل» في المركز الثقافي بأم القيوين، فيما تنظّم الوزارة ماراثوناً في مدرسة النخبة الأمريكية الخاصة في اليوم نفسه.

وام / صد /