انطلاق تحدي الشارقة للذكاء الاصطناعي المساعد 8 ديسمبر





الشارقة في 16 نوفمبر / وام /تنظم دائرة الشارقة الرقمية خلال الفترة من 8 حتى 10 من ديسمبر المقبل "تحدي الشارقة للذكاء الاصطناعي المساعد" بالتعاون مع شركة إنسبشن 42 ومايكروسوفت يهدف تمكين الكفاءات الوطنية من تطوير حلول مبتكرة توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد في معالجة التحديات وتعزیز كفاءة الخدمات والعملیات الحكومية.

ويهدف التحدي الذي بأتي تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة إلى تسريع تبني الذكاء الاصطناعي المساعد في العمل الحكومي وتمكين الكفاءات الوطنية وبناء حلول قابلة للتطبيق بالإضافة إلى رفع كفاءة العمل الحكومي وجودة الخدمات وتعزيز التكامل والشراكات.

وقال الشيخ سعود بن سلطان القاسمي مدير عام دائرة الشارقة الرقمية إن توجيهات سمو ولي العهد نائب حاكم الشارقة تضع أمامنا هدفاً استراتيجياً واضحاً لتوظيف إمكانات الذكاء الاصطناعي المساعد بصورة عملية ومؤسسية فالقيمة الحقيقية لهذه التقنيات تكمن في قدرتها على الارتقاء بكفاءة العمل الحكومي وتبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات وإحداث أثر ملموس في حياة الإنسان.

وأضاف : يُمثّل هذا التحدي خطوة عملية لبناء قدرات حكومية مستدامة في الذكاء الاصطناعي المساعد من خلال تطوير الحلول والجمع بين خبرات العمل الحكومي والمعرفة التقنية المتخصصة بما يعزز التكامل المؤسسي ويدعم تحقيق مستهدفات استراتيجية الشارقة للتحول الرقمي 2026–2028 الهادفة إلى تطوير الخدمات الحكومية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز استدامة التحول الرقمي ويتكامل ذلك مع نهج الإمارة في التكامل الرقمي المتمحور حول الإنسان وتعزيز القدرات الرقمية ومع رؤية نحن الإمارات 2031 والاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031.

ويستهدف التحدي المفتوح للجمهور 30 مشاركاً ضمن فرق تجمع بين المختصين في تقنية المعلومات وأصحاب المعرفة بالعمليات التشغيلية لتطوير نماذج أولية لوكلاء أذكياء قادرين على المساهمة في أتمتة الإجراءات المتكررة وتقليص زمن إنجاز المعاملات وتحسين تجربة المتعاملين.

ويعتمد التحدي منهجية التعلم بالممارسة والتفكير التصميمي بإشراف مدربين متخصصين ويبدأ البرنامج بجلسة تعريفية تليها ثلاثة أيام من العمل التطبيقي المكثف تتعاون خلالها الفرق على تحويل التحديات إلى حلول عملية وصولاً إلى عرض النماذج الأولية أمام لجنة تحكيم مختصة واختيار الفرق الفائزة.

بتل