القمة الشرطية العالمية تناقش توظيف الذكاء الاصطناعي وتعزيز الوقاية من الحرائق

دبي في 16 نوفمبر/ وام/ ناقشت القمة الشرطية العالمية سبل تعزيز الوقاية من الحرائق والاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في رصد المخاطر قبل وقوعها، إلى جانب تطوير التشريعات والمعايير وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لمواكبة التحديات المرتبطة بالمباني والتقنيات الجديدة.

جاء ذلك خلال جلسة «مخاطر الحرائق في عالم متغير.. التغير المناخي وحرائق الغابات والبنية التحتية الحيوية»، التي عقدت اليوم ضمن أعمال النسخة الخامسة من القمة الشرطية العالمية 2026 المقامة في مركز دبي التجاري العالمي، وتناولت مخاطر حرائق بطاريات الليثيوم أيون، والبنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، وأنظمة الهيدروجين، والمنشآت الصناعية، وقطاع الطيران، والموانئ، ومراكز البيانات فائقة السعة.

وأكد عمار حسن، مدير حلول الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في شركة «نافكو»، أهمية توظيف تقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي في المباني، من خلال ربط أجهزة الإنذار وأنظمة المراقبة بمراكز التحكم والقيادة، بما يتيح مراقبة مختلف المرافق والمعدات ورصد أي تغيرات غير طبيعية، مثل ارتفاع درجات حرارة المضخات، وإرسال تنبيهات فورية قبل اندلاع الحرائق.

وأوضح أن هذه الأنظمة تسهم في تسريع معالجة الإنذارات وإحالتها إلى فرق العمليات والدفاع المدني، بما يعزز سرعة الاستجابة ويرفع كفاءة عمليات مكافحة الحرائق.

من جانبه، أكد محمد المزروعي، رئيس قسم المشاريع والبنية التحتية بالقيادة العامة للدفاع المدني بدبي، أهمية مراعاة الخصائص الإنشائية لكل مبنى وطبيعة أنظمته وتجهيزاته عند تصميم حلول الوقاية من الحرائق، مع الأخذ في الاعتبار المخاطر المحتملة والتحديات التي تفرضها التصاميم والتقنيات الحديثة للمباني المستقبلية، بما يضمن توفير متطلبات السلامة المناسبة لكل منشأة.

وأشار محمد بن غليطة، نائب مدير إدارة شؤون المراكز بالقيادة العامة للدفاع المدني بدبي، إلى أهمية تعزيز التنسيق والتواصل بين الجهات المعنية، وسد الفجوات في تبادل المعلومات والخبرات، بما يسهم في تطوير أساليب مكافحة الحرائق ورفع كفاءة الاستجابة للحوادث.

من جهتها، أكدت الدكتورة سلمى آل علي، مديرة إدارة الهندسة الوقائية بالقيادة العامة للدفاع المدني بدبي، أن التطور المتسارع في التقنيات الحديثة يستدعي مواصلة تحديث المعايير واللوائح المنظمة للسلامة والوقاية من الحرائق، بما يواكب التحديات الجديدة، لا سيما المرتبطة ببطاريات المركبات الكهربائية ومخاطر الاشتعال الناتجة عن الانفلات الحراري.

وأوضحت أن العمل يجري على تطوير معايير جديدة للتعامل مع حرائق البطاريات، بالتعاون مع المختبرات والجهات المختصة، وبالتنسيق مع بلدية دبي والجهات الاتحادية في الدولة، لضمان توافق المعايير واللوائح مع «كود دبي»، مشيرة إلى أن لجنة كود الإمارات للوقاية من الحرائق تعمل على إعداد إصدار جديد من كود الوقاية من الحرائق وسلامة الأرواح.