غرفة الشارقة تروج للاستثمار في قمة " الويب "

الشارقة في 16 نوفمبر / وام / شاركت غرفة تجارة وصناعة الشارقة في فعاليات "قمة الويب لشبونة 2026 التي استضافتها العاصمة البرتغالية لشبونة بحضور أكثر من 70 ألف شخص من 164 دولة وذلك ضمن الوفد الرسمي لدولة الإمارات بقيادة وزارة الاستثمار .

وتأتي مشاركة الغرفة في القمة ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز الحضور الاقتصادي لإمارة الشارقة في الأسواق العالمية والتعريف بمقوماتها الاستثمارية والتنافسية واستكشاف فرص التعاون مع مجتمع الأعمال الدولي بما يسهم في استقطاب الاستثمارات النوعية وتوسيع شبكة الشراكات التجارية والاستثمارية للشركات العاملة في الإمارة إلى جانب تسليط الضوء على الفرص الواعدة التي توفرها الشارقة في قطاعات التكنولوجيا والاقتصاد الجديد.

ومثل وفد الغرفة في الفعالية سلطان عبدالله آل علي رئيس قسم خدمة المستثمرين في غرفة الشارقة حيث ركزت المشاركة على استعراض المزايا التنافسية التي تتمتع بها الإمارة والتعريف ببيئتها الاستثمارية وما توفره من تسهيلات وخدمات داعمة لنمو الأعمال إلى جانب بحث فرص بناء شراكات تجارية واستثمارية مع الشركات والمؤسسات الدولية المشاركة والتواصل مع المستثمرين ورواد الأعمال لاستكشاف مجالات التعاون المشترك.

وأكد سعادة محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن مشاركة الغرفة في «قمة الويب 2026» تأتي في إطار حرصها على تعزيز الحضور الاقتصادي للشارقة في الفعاليات الدولية المتخصصة والتعريف بمقوماتها التنافسية وبيئتها الاستثمارية المتقدمة وما توفره من فرص واعدة للشركات والمستثمرين في قطاعات التكنولوجيا والابتكار والاقتصاد الجديد بما يدعم توجهات الإمارة في استقطاب الاستثمارات النوعية وتوسيع شراكاتها مع الأسواق العالمية.

وأشار العوضي إلى أن الغرفة تواصل جهودها لتعزيز انفتاح مجتمع الأعمال في الإمارة على الأسواق الخارجية وتفعيل قنوات التواصل مع المستثمرين والشركات العالمية وفي هذا السياق يؤدي مجلس الأعمال البرتغالي العامل تحت مظلة الغرفة دوراً مهماً في توطيد التواصل بين مجتمعي الأعمال وتوفير منصة لتبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون والشراكات التجارية والاستثمارية مشيراً إلى أن المشاركة في القمة تتيح للغرفة التواصل المباشر مع نخبة من الشركات التكنولوجية ورواد الأعمال والمستثمرين الدوليين واستكشاف فرص التعاون في المجالات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة بما يفتح آفاقاً جديدة أمام الشركات العاملة في الشارقة للاستفادة من الفرص التي تتيحها هذه القطاعات وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية.

وتُعد قمة الويب من أبرز التجمعات التقنية العالمية وتتناول برامجها مجموعة من المحاور المتخصصة وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والروبوتات والأمن السيبراني والتكنولوجيا المالية ومستقبل الوظائف بما يجعلها منصة دولية تجمع الشركات الناشئة والمستثمرين والمؤسسات التكنولوجية لاستعراض الابتكارات والحلول التقنية وبحث فرص التعاون والاستثمار في اقتصاد المستقبل.

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