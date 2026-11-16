طيران العربية الدمام .. تضيف مدينة دمشق إلى شبكتها الدولية

الشارقة في 16 نوفمبر/ وام/ أعلنت شركة طيران العربية الدمام "DMM" الناقل الوطني الجديد للمملكة العربية السعودية، اليوم، عن إطلاق خدمة جديدة بدون توقف بين الدمام ودمشق بمعدل أربع رحلات أسبوعية ابتداءً من 20 نوفمبر الجاري .

وقال عادل العلي الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران العربية، إن إضافة دمشق إلى شبكة وجهاتنا تعكس التزامنا بخدمة المسافرين في المنطقة الشرقية من خلال توفير خيار سفر موثوق وبأسعار معقولة مباشرة من الدمام. وسنواصل توسيع شبكتنا داخل المملكة العربية السعودية وعلى الصعيد الدولي مع توفير وصول مريح لعملائنا إلى المدن الرئيسية ونتطلع إلى الترحيب بالمسافرين على متن رحلاتنا الجديدة إلى دمشق.

وأصبحت دمشق ثاني وجهة دولية لشركة طيران العربية بعد عمّان توفر هذه الخدمة الجديدة للمسافرين في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية اتصالاً مباشراً بالعاصمة السورية وتُكمّل خدمات الشركة الداخلية الحالية.

يشار إلى أن الشركة بدأت عملياتها في سبتمبر 2026 بعد حصولها على شهادة مشغل جوي من الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية، وهي تتبع نموذج أعمال طيران العربية في مجال الطيران الاقتصادي، ويركز على تزويد العملاء برحلات جوية موثوقة ومريحة وبأسعار معقولة .