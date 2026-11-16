العين وإعمار تطوران 5 مشاريع سكنية بأبوظبي بـ8 مليارات درهم

دبي في 16 نوفمبر /وام/ أعلنت شركة العين لإدارة الأصول ومجموعة إعمار للضيافة عن خطط لتطوير خمسة مشاريع سكنية تحمل علامات فندقية عالمية في أبوظبي، بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ 8 مليارات درهم، وعلى مساحة تصل إلى نحو 4.7 مليون قدم مربعة .

جاء ذلك خلال حفل توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية اليوم، بحضور معالي محمد علي راشد العبار، المؤسس وعضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة إعمار، ومعالي سلطان خلفان الكتبي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة العين لإدارة الأصول.

وتشمل المشاريع الجديدة تطوير مجتمعات سكنية تحمل العلامات الفندقية «العنوان» و«بالاس» و«فيدا»، في عدد من المواقع الساحلية المتميزة بأبوظبي، لتقدم وحدات سكنية تجمع بين التصاميم العصرية والخدمات الفندقية الراقية.

وتأتي هذه الخطوة امتداداً للشراكة بين الجانبين التي بدأت عام 2016، وأثمرت عن تطوير مشروع «منتجع العنوان بيتش» في دبي، قبل أن تتوسع بإطلاق مشروع «فيدا ريزيدنسز جزيرة السعديات»، الذي شهد دخول علامة «فيدا» إلى أبوظبي.

وأكد معالي محمد علي راشد العبار أن أبوظبي توفر فرصاً واعدة لتوسيع محفظة مجموعة إعمار للضيافة في قطاع المشاريع السكنية ذات العلامات الفندقية، مشيراً إلى أن الشراكة مع «العين لإدارة الأصول» تستهدف تطوير مجتمعات سكنية جديدة تجمع بين جودة التصميم والخدمات المتميزة وتجارب السكن المستوحاة من قطاع الضيافة.

من جانبه، قال معالي سلطان خلفان الكتبي إن الشراكة مع إعمار تطورت على مدى السنوات الماضية إلى تعاون استراتيجي طويل الأمد، يجمع بين الخبرة المحلية لشركة العين لإدارة الأصول والخبرة العالمية لمجموعة إعمار في قطاع الضيافة.

وأضاف أن المشاريع الخمسة تمثل مرحلة جديدة من التعاون بين الجانبين، وتعكس التزامهما بتطوير مجتمعات سكنية توفر قيمة مستدامة للسكان والمستثمرين، وتسهم في دعم التنمية العقارية في أبوظبي.

وتأتي هذه المشاريع في ظل تنامي الطلب على الوحدات السكنية ذات العلامات الفندقية، بما يسهم في تنويع الخيارات العقارية المتاحة وتعزيز جاذبية أبوظبي للاستثمارات في قطاع العقارات الفاخرة.