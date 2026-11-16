دائرة البلديات والنقل تفتتح 12 حديقة جديدة في مدينتي الرياض وشخبوط بأبوظبي

أبوظبي في 16 نوفمبر/ وام/ أعلنت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، افتتاح 12 حديقة جديدة في مدينتي الرياض وشخبوط في أبوظبي، تمتد على مساحة إجمالية تزيد على 135 ألف متر مربع، بما يعادل مساحة 19 ملعب كرة قدم وبميزانية تطويرية تزيد على 150 مليون درهم .

ويأتي افتتاح الحدائق الجديدة ضمن جهود الدائرة المستمرة لتطوير أحياء سكنية شاملة ومتكاملة في إمارة أبوظبي، توفر مرافق ترفيهية ورياضية ومجتمعية آمنة وسهلة الوصول، وتلبي احتياجات مختلف الفئات العمرية .

وقال سعادة المهندس عيسى مبارك المزروعي، المدير العام لقطاع تطوير البنية التحتية في دائرة البلديات والنقل: روعي في تصميم وتنفيذ الحدائق أن تكون مساحات عامة آمنة وشاملة ومستدامة، تجمع بين جودة التصميم وكفاءة التشغيل، من خلال توفير مرافق ترفيهية ورياضية قريبة من السكان، وتبني حلول تسهم في ترشيد استهلاك الطاقة والمياه وتعزيز المساحات الخضراء، بما ينسجم مع طبيعة المناطق السكنية واحتياجات المجتمع".

وأكد سعادة أحمد فاضل المحيربي، المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي، أن البلدية تحرص على إدارة وتفعيل المساحات والمرافق العامة بما يواكب تطلعات المجتمع ويعزز جودة الحياة في المدينة، ويسهم في تحقيق رؤية أبوظبي في بناء مجتمعات أكثر حيوية وترابطاً.

وأشار إلى أن افتتاح 12 حديقة جديدة في مدينتي الرياض وشخبوط خلال عام الأسرة يؤكد التزام الدائرة والجهات التابعة لها بتوفير بيئات تعزز رفاه الأسرة وتدعم التماسك الاجتماعي، مشدداً على أن الحفاظ على هذه الحدائق مسؤولية مشتركة بين البلدية وأفراد المجتمع، بما يضمن استدامتها للأجيال القادمة.

وتضم الحدائق الجديدة 3,129 شجرة محلية و87,200 متر مربع من المسطحات الخضراء، موزعة على 7 حدائق في مدينة الرياض، بمساحة إجمالية تعادل 100 ألف متر مربع، و5 حدائق في مدينة شخبوط، بمساحة إجمالية تقارب 37 ألف متر مربع.

وتقدم الحدائق نموذجاً عملياً للمساحات العامة المتكاملة مع الطابع العمراني للمنطقة، بما يسهم في تحسين المشهد الحضري وتعزيز المساحات الخضراء داخل الأحياء السكنية.