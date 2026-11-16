"جوازات الأطفال" في مطار دبي الدولي تحتفي بأسبوع الطفولة المبكرة

دبي في 16 نوفمبر /وام/زارت معالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة الأسرة ومعالي حصة بنت عيسى بو حميد مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي ومعالي الفريق محمد أحمد المري مدير عام الهوية وشؤون الأجانب بدبي -منصة جوازات الأطفال في مطار دبي الدولي ضمن فعاليات النسخة الوطنية الأولى من أسبوع الطفولة المبكرة للاطلاع على تجربة ترحيبية تفاعلية تعزّز الوعي بأهمية السنوات الأولى من حياة الطفل وتتيح للأطفال وأسرهم فرصاً للتعلّم والمشاركة خلال رحلة السفر.

ويستهدف الأسبوع الأطفال حتى سن الثامنة وأسرهم ومقدّمي الرعاية ويتيح لهم فرصاً لتنمية المهارات وقضاء وقت مشترك يعزّز الروابط الأسرية إلى جانب تعريف الوالدين ومقدّمي الرعاية بممارسات تدعم نمو الأطفال في سنواتهم الأولى وتشجيع مختلف الجهات على توفير بيئات وتجارب تستجيب لاحتياجات الطفل والأسرة.

واطّلع الزوار خلال الجولة على تجربة منصة جوازات الأطفال التي تستقبل الأطفال المسافرين عبر منصات مخصصة تحمل هوية أسبوع الطفولة المبكرة وتمنحهم جوازاً تذكارياً تفاعلياً يتضمن أنشطة ذهنية ومساحات لجمع الأختام إلى جانب رسائل توعوية مبسطة للوالدين بما يتيح للأسرة مشاركة الطفل لحظات من الحوار واللعب والاستكشاف.

وفي إطار توسيع نطاق المبادرة وتعزيز أثرها التوعوي تشمل مبادرة "إقامة دبي" أيضاً إدراج شعار وهوية أسبوع الطفولة المبكرة على أذونات الدخول والتأشيرات الإلكترونية الصادرة عن الإدارة بما يسهم في إيصال رسائل الأسبوع إلى المسافرين من مختلف أنحاء العالم وتعزيز الوعي بأهمية الطفولة المبكرة والدور المحوري للأسرة في دعم نمو الأطفال وتطورهم خلال سنواتهم الأولى.

وتتكامل هذه التجربة مع «محطة الأطفال» التي تتيح للصغار التعرّف إلى بيئة العمل في المطار من خلال محاكاة تفاعلية يشاركون فيها برفقة أسرهم ويتبادلون خلالها دوري المسافر والموظف. وتبدأ الرحلة بحجز رحلة وإصدار بطاقة صعود تذكارية مروراً ببوابة جوازات الأطفال وصولاً إلى تجربة ختم الجواز بما يمنح الطفل فرصة للتعلّم من خلال اللعب وأداء الأدوار والتعرّف بصورة مبسطة إلى مراحل السفر والخدمات المقدّمة للمسافرين.

وتترجم هذه التجارب رسائل الأسبوع إلى مواقف يعيشها الطفل مع أسرته وتُبرز أهمية التفاعل اليومي في دعم نموه وتعلّمه كما توظّف مطار دبي الدولي بوصفه نقطة تواصل مع أسر من مختلف الثقافات لإيصال رسائل الاهتمام بالطفولة المبكرة وتشجيع ممارسات أسرية يمتد أثرها إلى ما بعد رحلة السفر.

وأكدت معالي سناء بنت محمد سهيل أن الطفولة المبكرة تمثل مرحلة محورية في بناء قدرات الطفل وتطوير مهاراته وتشكيل علاقته بمحيطه ما يجعل توفير تجارب تراعي احتياجاته وتدعم مشاركة أسرته مسؤولية مشتركة تتكامل فيها أدوار المؤسسات ومختلف قطاعات المجتمع.

وأضافت معاليها أن الوزارة تحرص من خلال النسخة الوطنية الأولى من أسبوع الطفولة المبكرة على الوصول إلى الأسر في مختلف الأماكن التي تتواجد فيها وإتاحة تجارب تمنح الوالدين ومقدّمي الرعاية فرصاً عملية لإثراء تفاعلهم مع أطفالهم. وتجسّد منصة جوازات الأطفال هذا التوجه من خلال تحويل لحظات السفر إلى مساحة للتعلّم واللعب والتواصل وترجمة رسالة كل لحظة تصنع فرقاً إلى ممارسات قريبة من حياة الأسرة».

وأشارت معاليها إلى أن التعاون مع الجهات الشريكة يسهم في توسيع وصول الأسر إلى مبادرات نوعية تدعم نمو أطفالها ويعزّز حضور احتياجات الطفولة المبكرة في تصميم الخدمات والتجارب المجتمعية بما يترجم أهداف عام الأسرة إلى ممارسات يومية قابلة للاستمرار.

من جانبها أكدت معالي حصة بنت عيسى بو حميد أن توفير بيئات داعمة للأطفال وأسرهم يشكّل ركيزة أساسية لتعزيز جودة الحياة والتماسك المجتمعي وأن أسبوع الطفولة المبكرة يتيح فرصة لتوحيد الجهود وتطوير تجارب تضع احتياجات الطفل والأسرة في صميم الاهتمام.

وقالت معاليها إن التجارب المشتركة بين الأطفال ووالديهم أهمية تكتسب في بناء العلاقات الأسرية وتنمية مهارات التواصل والاستكشاف لدى الطفل. وتقدّم منصة جوازات الأطفال تجربة تجمع المتعة والمعرفة وتُشجّع الوالدين على استثمار المواقف اليومية بما فيها أوقات السفر في الحوار مع أطفالهم ومشاركتهم التعلّم والاكتشاف».

وأضافت معاليها "أننا نحرص على دعم المبادرات التي تمنح الأطفال فرصاً للمشاركة والتفاعل وتساعد الأسر على اكتساب ممارسات تعزّز ترابطها. ويتيح تكامل الأدوار بين الجهات المشاركة في الأسبوع توسيع هذه الفرص وترسيخ مسؤولية المجتمع في دعم الطفل والأسرة بما يمتد أثره إلى ما بعد الفعاليات».

ومن جهته ذكر معالي الفريق محمد أحمد المري أن مشاركة الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي في أسبوع الطفولة المبكرة تعكس حرصها على تطوير خدمات تراعي احتياجات الأطفال وأسرهم وتوفّر تجربة سفر تجمع سهولة الإجراءات والترحيب والتفاعل الإيجابي.

ولفت معاليه إلى أن الإدارة تحرص على أن يشعر الطفل بالاهتمام منذ مروره عبر منصة جوازات الأطفال وأن يجد في رحلة السفر تجربة تشجّعه على المشاركة والاستكشاف. ومن خلال المنصة نُسهم في تقديم رسائل أسبوع الطفولة المبكرة بأسلوب تفاعلي يناسب الأطفال ويمنح الوالدين فرصة لمشاركتهم لحظات تجمع التعلّم والمتعة».

وأضاف معاليه أن منافذ دبي تتيح التواصل مع أسر من مختلف الثقافات ما يعزّز فرص نشر الوعي بأهمية السنوات الأولى من حياة الطفل وإبراز اهتمام دولة الإمارات بالأسرة. ونعتز بتعاوننا مع وزارة الأسرة والشركاء في تقديم مبادرات تُعزّز تجربة المسافرين وتدعم الأهداف المجتمعية والوطنية».

وتندرج منصة جوازات الأطفال ضمن الشراكات النوعية لأسبوع الطفولة المبكرة التي تجمع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية والصحية والثقافية والرياضية والمجتمعية لتوظيف إمكاناتها في تقديم تجارب تستجيب لاحتياجات الأطفال وأسرهم.

ويشكّل الأسبوع منصة لتعزيز الوعي بأهمية السنوات الأولى من حياة الطفل ودعم دور الوالدين ومقدّمي الرعاية وتحويل المساحات العامة إلى بيئات تفاعلية للتعلّم واللعب بما يتيح للأسر فرصاً عملية وميسّرة لتعزيز التواصل مع أطفالها وترسيخ عادات أسرية يمتد أثرها إلى ما بعد الأسبوع.