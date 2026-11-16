"مشروع المعرفة".. 18 عاماً لتمكين مهارات المستقبل

دبي في 16 نوفمبر /وام/تشكل النسخة الخاصة من «قمة المعرفة 2026» التي تنظمها المؤسَّسة والبرنامج في دبي يوم 24 نوفمبر محطة جديدة في مسيرة المشروع مع الإعلان عن إطلاق "مؤشر المعرفة العالمي 2026" واستعراض أبرز نتائجه واتجاهاته. كما تشهد القمَّة الإعلان عن تفاصيل تطوير الحضور الرقمي للمشروع بهدف توسيع نطاق الوصول إلى منتجاته المعرفية وتيسير الاستفادة منها عالمياً.

وعلى مدى 18 عاماً تطورت الشراكة بين مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي من مبادرات لرصد واقع المعرفة في المنطقة العربية إلى منظومة عالمية من المؤشرات والتقارير والمنصات والبرامج التعليمية التي تدعم صناعة السياسات التنموية وتطوير المهارات. ومنذ إطلاق «مشروع المعرفة» عام 2008 اتسع نطاق عمله ليواكب التحولات الرقمية ومتطلبات الاقتصاد المعرفي وصولاً إلى تمكين الأفراد من اكتساب مهارات المستقبل.

وأكد سعادة جمال بن حويرب المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة أن تطوير أدوات المشروع يعكس حرص المؤسَّسة على توظيف التكنولوجيا لتوسيع إتاحة المعرفة وتعظيم أثرها مشيراً إلى أن قيمة المعرفة الحقيقية تكمن في تحويلها إلى مهارات وابتكارات وحلول عملية تصنع أثراً مستداماً في حياة الأفراد والمجتمعات وتحسنها نحو الأفضل.

وعلى صعيد بناء القدرات أطلق المشروع عام 2023 مبادرة «مهارات المستقبل للجميع» بالتعاون مع منصة «كورسيرا» لتوفير فرص تعلم مجانية وتطوير المهارات المهنية والرقمية. وخلال عامها الأول استفاد منها نحو 10 آلاف متعلم بإجمالي تجاوز 114 ألف ساعة تعلم وأكثر من 15 ألف برنامج تعليمي. وفي سبتمبر 2024 تطوَّرت المبادرة إلى «أكاديمية مهارات المستقبل» التي تستهدف تدريب مليون متعلم سنوياً والوصول إلى 10 ملايين مستفيد بحلول عام 2030 بما يسهم في سد فجوات المهارات وتأهيل الأفراد لمتطلبات سوق العمل المتغير.

وتعزيزاً لهذا التوجه أُعلن عام 2024 عن «التحالف العالمي للمهارات» الذي يجمع الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمؤسَّسات التكنولوجية والمدنية لتنسيق الجهود في تطوير المهارات وتعزيز التعلم المستمر. كما تتيح "حوارات المعرفة" – إحدى ثمرات المشروع - منصة لتبادل الخبرات ومناقشة القضايا التنموية والتحولات المرتبطة بالاقتصاد المعرفي.

وفي مجال قياس المعرفة يبرز «مؤشِّر المعرفة العالمي» الذي أُطلق عام 2017 باعتباره إحدى أهم أدوات المشروع لمقارنة أداء الدول وتحديد الفجوات والفرص في القطاعات المرتبطة بإنتاج المعرفة وتوظيفها. ويغطي المؤشِّر مجالات التعليم قبل الجامعي والتعليم التقني والمهني والتعليم العالي والبحث والتطوير والابتكار وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاقتصاد والبيئة التمكينية. وقد شملت نسخة 2025 بيانات 195 دولة بما يعزز قيمته مرجعاً دولياً لدعم السياسات القائمة على الأدلة.

وأوضح الدكتور هاني تركي مدير مشروع المعرفة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن الشراكة أثمرت منظومة متكاملة من المبادرات والأدوات المعرفية مؤكِّداً أن "هدف مؤشِّراتنا ليس ترتيب الدول فحسب بل تحديد نقاط القوة والفجوات ومساعدة صناع القرار على تبادل التجارب الناجحة وتحويل البيانات إلى سياسات تنموية فعّالة".

وسبق ذلك إطلاق «مؤشِّر المعرفة العربي» عامي 2015 و2016 لقياس أداء القطاعات المعرفية في 22 دولة عربية استكمالاً لمسار بدأته «تقارير المعرفة العربية» الصادرة في أعوام 2009 و2012 و2014 والتي تناولت واقع المعرفة وتحديات إنتاجها ونشرها وتوظيفها في المنطقة بمشاركة نحو 12 ألف طالب في الدراسات والبحوث المرتبطة بها.

وامتد عمل المشروع إلى دراسة السلوك المعرفي واستشراف التحولات المستقبلية؛ فأُطلق «مؤشِّر القراءة العربي» عام 2016 بمشاركة نحو 148 ألف شخص لتوفير بيانات حول واقع القراءة وعاداتها في المجتمعات العربية. كما أصدر المشروع سلسلة «تقارير استشراف مستقبل المعرفة» في أعوام 2018 و2019 و2022 لاستكشاف التحولات المؤثرة في مستقبل المعرفة والمهارات ومساعدة الحكومات والمؤسَّسات على الاستعداد لمتغيرات سوق العمل.

وشملت المخرجات الرقمية للمشروع منصة "المعرفة للجميع" التي أُطلقت عام 2015 وتبعها تطبيق للهواتف الذكية عام 2016 لتوفير مساحة تفاعلية تتيح الوصول إلى المحتوى والأبحاث والبيانات المعرفية وتبادلها بين الباحثين والأكاديميين والشباب وصناع القرار.

وعلى المستوى المؤسسي حظيت الشراكة بتقدير دولي في سبتمبر 2018 عندما منح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المؤسَّسة لقب «الشريك المعرفي العالمي الوحيد» تقديراً لدورها في دعم المعرفة والتنمية المستدامة. وفي سبتمبر 2019 جدد الطرفان التزامهما بمواصلة العمل المشترك عبر اتفاقية استراتيجية تمتد من 2021 إلى 2030 مع توسيع مجالات التعاون والتركيز على التحول الرقمي وتنمية المهارات.

ومن قياس المعرفة وتحليل واقعها إلى استشراف مستقبلها وتطوير مهارات الأفراد تعكس مسيرة «مشروع المعرفة» تحولاً متواصلاً في أدوات الشراكة وأولوياتها بما يعزز دور المعرفة في دعم التنمية المستدامة ويرسخ مكانتها أساساً لبناء مجتمعات أكثر قدرة على مواكبة المتغيرات وصناعة المستقبل.