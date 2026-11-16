اتحاد الجوجيتسو يوقع اتفاقيتي تعاون مع كندا ومونتينيغرو لتبادل الخبرات ودعم المنتخبات الوطنية

أبوظبي في 16 نوفمبر/ وام/ وقع اتحاد الإمارات للجوجيتسو، اتفاقيتي تعاون مع الاتحادين الكندي ومونتينيغرو للجوجيتسو، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات تبادل الخبرات الفنية والإدارية، وتنظيم البطولات والمعسكرات التدريبية، ودعم إعداد المنتخبات الوطنية، وتطوير منظومة العمل في رياضة الجوجيتسو، وذلك على هامش منافسات النسخة الثامنة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو.

ووقع الاتفاقيتين عن اتحاد الإمارات للجوجيتسو، سعادة عبد المنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، رئيس الاتحاد الآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، فيما وقع عن الجانب الكندي شيرفين أخلاغي، عضو مجلس إدارة الاتحاد الكندي للجوجيتسو، وعن اتحاد مونتينيغرو ميلوش أشانين، رئيس اتحاد الجوجيتسو في مونتينيغرو.

وتهدف الاتفاقيتان إلى تعزيز التعاون الفني والمؤسسي بين الأطراف، من خلال تبادل الخبرات والمعرفة وأفضل الممارسات في التدريب والإعداد الفني، وتنظيم الدورات التدريبية وورش العمل والمعسكرات المشتركة للمدربين واللاعبين، بما يسهم في رفع الكفاءة الفنية وتطوير مستويات المنتخبات الوطنية.

وتتضمن الاتفاقيتان التعاون في تنظيم البطولات، وتبادل الخبرات في إدارة الاتحادات والأندية وتنظيم الفعاليات الرياضية، وتطوير برامج تأهيل وترخيص المدربين، ودعم برامج اكتشاف المواهب الرياضية الشابة، إلى جانب تبادل الخبرات في مجالات التحكيم والأنظمة الفنية والتصنيف، بما يعزز مسيرة تطوير رياضة الجوجيتسو وفق أفضل الممارسات الدولية.

كما تنص الاتفاقيتان على بحث إمكانية استضافة لاعبي ومدربي الاتحادين الكندي ومونتينيغرو في معسكرات تدريبية بدولة الإمارات، إلى جانب دراسة الاستعانة بمدربين إماراتيين لتنظيم معسكرات ودورات تدريبية في البلدين، بما يسهم في نقل الخبرات وتعزيز التعاون الفني بين الأطراف.

وفي إطار الاتفاقية الموقعة مع اتحاد مونتينيغرو، اتفق الجانبان على التعاون في دعم تنظيم بطولة أوروبا للجوجيتسو 2027 المقررة في العاصمة بودغوريتسا، من خلال التنسيق في التحضيرات الفنية والتنظيمية، وبحث إمكانية الاستعانة بخبراء ومستشارين من دولة الإمارات للإسهام في إنجاح الحدث، إلى جانب المساهمة في تطوير القدرات الإدارية والتنظيمية لاتحاد مونتينيغرو.

وأكد الجانبان أهمية توسيع آفاق التعاون بما يسهم في الارتقاء بالمستويات الفنية للمنتخبات الوطنية، وتعزيز تبادل الخبرات ونقل المعرفة، بما يخدم مسيرة تطور رياضة الجوجيتسو على الصعيد الدولي.

وأشاد مسؤولو الاتحادين الكندي ومونتينيغرو بالدور الريادي الذي تضطلع به دولة الإمارات واتحاد الإمارات للجوجيتسو في دعم انتشار وتطور اللعبة عالمياً، مؤكدين أن الإمارات أصبحت نموذجاً رائداً في تطوير رياضة الجوجيتسو والارتقاء بها على مختلف المستويات، بفضل خبراتها التنظيمية والفنية ومبادراتها الرامية إلى توسيع قاعدة ممارسة اللعبة وتعزيز حضورها على الساحة الدولية.