منشورات القاسمي تشارك في مهرجان العين الدولي للكتاب 2026

الشارقة في 16 نوفمبر / وام / تشارك منشورات القاسمي في مهرجان العين الدولي للكتاب 2026 الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية خلال الفترة من 17 إلى 23 نوفمبر الجاري.

و تأتي مشاركة الدار في إطار حرصها على إتاحة مؤلفات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة للقراء والباحثين والتعريف بإصدارات سموه التاريخية والأدبية والمسرحية التي تتناول جوانب متعددة من تاريخ المنطقة وتراثها ويستند العديد منها إلى الوثائق والمخطوطات والمصادر التاريخية الأصلية.

ويضم جناح منشورات القاسمي مجموعة من أحدث إصدارات سموه وفي مقدمتها موسوعة «البرتغاليون في المحيط الهندي، أحداث في حوليات من عام 1497م إلى عام 1750م» الصادرة عام 2026م في واحد وستين مجلداً باللغة العربية ومثلها باللغة الإنجليزية إلى جانب موسوعة «البرتغاليون في بحر عُمان، أحداث في حوليات من عام 1497م إلى عام 1757م» الصادرة عام 2024م في واحد وعشرين مجلداً باللغة العربية ومثلها باللغة الإنجليزية وتوثق الموسوعتان أحداثاً تاريخية شهدتها منطقة الخليج العربي وبحر عُمان والمحيط الهندي والمدن والمناطق الساحلية المرتبطة بهذه الأحداث.

و من أبرز الإصدارات الروائية الحديثة التي يعرضها الجناح رواية «الجلندي» وهي رواية تاريخية موثقة تتناول سيرة الشيخ خالد بن سلطان القاسمي الملقب بالجلندي وما شهدته حياته من أحداث وتحولات تاريخية وقد لاقت الرواية إقبالاً لافتاً من القراء خلال معرض الشارقة الدولي للكتاب 2026 حيث نفدت طبعتها الأولى وبدأت الدار بتوزيع الطبعة الثانية لتلبية الطلب المتزايد عليها.

كما تعرض الدار موسوعة «تاريخ القواسم» في خمسة مجلدات التي تتناول تاريخ القواسم وأحداث المنطقة عبر مراحل تاريخية مختلفة وموسوعة «سلطان التواريخ» بأجزائها الأربعة التي تتناول تاريخ عُمان منذ بدايات الاستيطان إلى جانب كتاب «مختارات من جِرون نامه» الذي حققه سموه اعتماداً على مخطوط فارسي منظوم يعود إلى عام 1697م عثر عليه سموه في المكتبة البريطانية عام 1994م.

في مجال الرواية والأدب يضم الجناح مجموعة من مؤلفات سموه منها «الأميرة المغولية ودموع الشفقة» و«الخنجر المرهون» و«ذكريات مصرية» و«في الشندغة عشت ليالي وأياماً» و«الجريئة» إلى جانب عدد من الأعمال الأدبية والسير الذاتية التي تحظى باهتمام القراء.

و يعرض الجناح كذلك مجموعة من مسرحيات سموه منها «مجلس الحيرة» و«البرّاق وليلى العفيفة» و«الرداء الملطخ بالدماء» و«النمرود» و«داعش والغبراء» وهي أعمال تستلهم أحداثاً من التاريخ العربي والإسلامي وتتناول قضايا إنسانية واجتماعية متعددة.

و تتيح مشاركة منشورات القاسمي في المهرجان فرصة للتعريف بإصدارات الدار باللغتين العربية والإنجليزية والتواصل مع القراء والمهتمين بالتاريخ والأدب وتعزيز حضور مؤلفات سموه في المعارض والفعاليات الثقافية داخل دولة الإمارات وخارجها.

بتل