"الشارقة للثروة السمكية" توعي بالموارد البحرية في معرض الكتاب

الشارقة في 16 نوفمبر/ وام/ اختتمت هيئة الشارقة للثروة السمكية، مشاركتها في معرض الشارقة الدولي للكتاب، حيث نظمت جلسة معرفية بعنوان "من البحر إلى صفحات المعرفة" استعرضت خلالها إصدارين علميين متخصصين في الأسماك المحلية والاستزراع السمكي، وذلك في إطار جهودها لتعزيز المعرفة بالموارد البحرية ونشر الوعي بأهمية المحافظة عليها وتنميتها.

وقدّم الجلسة من هيئة الشارقة للثروة السمكية كلٌّ من فاطمة يونس آل علي رئيس قسم بحوث ودراسات الثروة السمكية بالوكالة، والمهندس محمد عيسى المازمي رئيس قسم استدامة الثروة السمكية بالوكالة، حيث استعرضت الجلسة إصدار "دليل الأسماك المحلية" الذي يقدم مرجعاً علمياً يوثّق أبرز أنواع الأسماك الموجودة في المياه المحلية ويتضمن معلومات عن أسمائها وتصنيفاتها وخصائصها وبيئاتها الطبيعية بما يسهم في إثراء المعرفة بالتنوع الحيوي البحري ويوفر مادة علمية للباحثين والطلبة والمهتمين.

كما استعرضت إصدار "استزراع الأحياء المائية – الجزء الأول: الاستزراع السمكي" الذي يتناول أنواع الاستزراع السمكي وأنظمته ومراحل نمو الأسماك وإدارة جودة المياه والتغذية وصحة الأسماك إلى جانب التقنيات الحديثة والاستدامة البيئية وأهمية الاستزراع السمكي في دعم الأمن الغذائي وتنويع مصادر الإنتاج.

وأكد سعادة علي أحمد أبوغازيين رئيس هيئة الشارقة للثروة السمكية، أن مشاركة الهيئة في المعرض تكتسب أهمية خاصة لما يمثله هذا الحدث الثقافي من تجسيد لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وحرص سموه على دعم الثقافة ونشر العلم والمعرفة.