دبي تطلق خارطة الطريق العالمية لمستقبل سلامة الغذاء

دبي في 16 نوفمبر/ وام/ أطلقت بلدية دبي "خارطة الطريق العالمية لمستقبل سلامة الغذاء" خلال أعمال الدورة العشرين من مؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية، الذي نظمته اليوم ، ويستمر ثلاثة أيام . تحدد الخارطة الأولويات والخطوات المستقبلية لتطوير منظومة سلامة الغذاء وتعزيز جاهزيتها للتحديات الناشئة، إلى جانب تدشين مبادرات نوعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وتوفر "خارطة الطريق العالمية لمستقبل سلامة الغذاء"، إطاراً لتوجيه جهود التطوير، وتحديد مجالات العمل التي تتطلب مزيداً من التركيز، بما يدعم مواصلة الارتقاء بكفاءة المنظومة ومواكبة المتغيرات في قطاع الغذاء على المستوى العالمي.

وأكدت الدكتورة نسيم محمد رفيع، المديرة التنفيذية لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة بالإنابة في بلدية دبي، أن المبادرات والمشاريع الجديدة تمثل خطوات عملية في جهود بلدية دبي لتطوير منظومة سلامة أغذية آمنة ومستدامة وذكية، تستجيب للمتغيرات والتحديات بمرونة وكفاءة واستباقية، لحماية صحة مجتمع دبي، وتوفير أفضل مستويات جودة الحياة لسكان وزوار الإمارة.

وقالت: "تبرز المبادرات والمشاريع الجديدة حرص بلدية دبي على تحويل المعرفة والخبرات المطروحة إلى حلول قابلة للتطبيق، وتوظيف العلم والبيانات والتقنيات، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في استشراف مستقبل سلامة الغذاء والتغذية، بما يساعدنا على رصد المؤشرات مبكراً، والتعامل مع المخاطر بفاعلية، وتوفير معلومات دقيقة تدعم اتخاذ القرارات لشركائنا في قطاع الأغذية ، وهدفنا بناء منظومة غذائية آمنة، تستبق المخاطر وتعزز الوقاية منها، وتدعم في الوقت ذاته كفاءة أعمال قطاع الغذاء واستمرارية سلاسل الإمداد الغذائي".

وأشارت إلى مسيرة مؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية الذي رسخ مكانته كمنصة التقاء عالمية لرسم ملامح مستقبل سلامة الغذاء، وتعزيز الاستدامة، وضمان أعلى مستويات الجودة للحفاظ على صحة وسلامة الإنسان عالميًا، وتبادل المعرفة وبناء الشراكات لتطوير حلول مستقبلية مبتكرة تسهم في تحقيق سلامة واستدامة الغذاء عالميًا.

وذكرت الدكتورة نسيم محمد رفيع ، في تصريح لـ " وام " على هامش افتتاح المؤتمر ، أن أهم المحاور التي تتضمنها الجلسات العلمية للمؤتمر ، تدور حول سلامة الغذاء ، والتحاليل الميكروبيولوجية ، والبرامج التوعوية خاصة لطلبة المدارس حول تجنب فساد الأغذية ، فضلاً عن مجموعة من المبادرات الصحية والتوعوية بالتعاون مع الشركاء من القطاع الخاص، كالفنادق والمطاعم وغيرها ، وضرورة توعيه العاملين والمشرفين على الأغذية بشكل دائم .

وأكدت على أهمية المؤتمر الذي يستهدف تبادل الخبرات والتجارب بين المشاركين والخبراء العالميين والمتخصصين في قطاع سلامة الأغذية، للخروج بنتائج تسهم في تعزيز جودة صحة وحياة أفراد المجتمع ، منوهة إلى العديد من المبادرات التي تصب في هذا الجانب كأجهزة الاستشعار المتطورة ، التي أطلقتها بلدية دبي ويمكنها الكشف عن تلوث الأغذية بدقة عالية والتسهيل هل على المراقبين والعاملين في هذا المجال .