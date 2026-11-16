"المجمّع الثقافي" في أبوظبي يفتتح معرض "شيخة المزروع: أفقان"

أبوظبي في 16 نوفمبر/ وام/ افتتح المجمّع الثقافي، التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، معرض «شيخة المزروع: أفقان»، الذي يستمر حتى 18 يوليو 2027، ويضم مجموعة من أبرز أعمال الفنانة والنحّاتة الإماراتية ، إلى جانب تكليفات فنية جديدة، تسلط الضوء على مسيرتها الإبداعية وتطور تجربتها الفنية.

ويستعرض المعرض، الذي تتوزع أعماله بين بهو المجمّع الثقافي وصالات العرض الداخلية، تجربة الفنانة في توظيف المواد الصناعية، بما فيها الفولاذ والرخام والزجاج والنحاس، وتحويلها إلى أعمال نحتية تجمع بين الصلابة والليونة، وتعكس رؤيتها الفنية القائمة على استكشاف الأشكال والمواد والعلاقات البصرية.

ويتألف المعرض من أربعة فصول مترابطة، هي «أفقان»، و«أرشيف الزوال»، و«السماء والمحيط وكل ما بينهما»، و«في هندسة الطيّة»، وتتناول موضوعات الأفق والتحوّل واللون والحركة، من خلال أعمال فنية تجمع بين التجريب والبحث في خصائص المواد.

ويضم الفصل الأول أعمالاً بارزة، منها «ما وراء كل مقياس» و«إحداثيات مُزاحة» و«أفق متفكك»، فيما يستكشف الفصل الثاني مفاهيم التحوّل والحفاظ على الأثر من خلال أعمال تستخدم الورق والخزف والمعادن.

ويقدم الفصل الثالث مجموعة من الأعمال الرخامية الجديدة التي تستلهم مفاهيم اللون والسماء والبحر، بينما يسلط الفصل الأخير الضوء على أعمال الفولاذ المطوي التي تتميز بها تجربة المزروع، وتجمع بين القوة والمرونة في تكوينات نحتية معاصرة.

وتولى تقييم المعرض ريم فضة، مديرة البرامج الثقافية في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، بالتعاون مع نور المحيربي وباز مونجي وعفراء سيف المزروعي من المجمّع الثقافي.

وتُعد شيخة المزروع من الفنانات الإماراتيات البارزات في مجال النحت المعاصر، وقد شاركت أعمالها في معارض فنية محلية ودولية، من بينها «ترينالي آيتشي» في اليابان، و«منار أبوظبي»، و«ديزرت إكس العُلا»، ومتحف اللوفر أبوظبي.

ويأتي تنظيم المعرض في إطار جهود دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، لدعم المواهب الفنية الإماراتية، وتعزيز حضور الإبداع المحلي، وإثراء المشهد الثقافي والفني في الإمارة.