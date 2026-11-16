"سيرا" تستعرض مبادراتها الذكية والمجتمعية في القمة الشرطية 2026

دبي في 16 نوفمبر /وام/تشارك مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية «سيرا» في معرض القمة الشرطية 2026 مستعرضةً مجموعة من مبادراتها ومشاريعها النوعية التي تجمع بين الابتكار التقني والمسؤولية المجتمعية .

وتسلط المؤسسة الضوء خلال مشاركتها على مبادرة «شكراً الإمارات» ومنصة «سيرا شات» وبرنامج «مشكور» في إطار توجهاتها نحو تقديم حلول مبتكرة تسهم في تعزيز التواصل المجتمعي وتمكين الكوادر الأمنية والارتقاء بجودة حياتهم.

وأكد سعادة خليفة إبراهيم السليس الرئيس التنفيذي لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية أن مشاركة المؤسسة في معرض القمة الشرطية 2026 تعكس حرصها على استعراض المبادرات النوعية وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بما يسهم في تطوير قطاع الصناعة الأمنية وتعزيز مكانة دبي نموذجاً عالمياً في الأمن والابتكار.

وقال سعادته إن المؤسسة تؤمن بأن الإنسان هو الركيزة الأساسية لمنظومة الأمن والأمان وأن الابتكار الحقيقي يكمن في توظيف التقنيات الحديثة لخدمته وتمكينه والارتقاء بجودة حياته. ومن هذا المنطلق نحرص على تطوير مبادرات تجمع بين التحول الرقمي والمسؤولية المجتمعية وتسهم في تعزيز التواصل مع الكوادر الأمنية وتقدير جهودهم إلى جانب ترسيخ قيم الانتماء والامتنان في المجتمع».

وأضاف سعادته أن مبادرات "شكراً الإمارات" و"سيرا شات"و"مشكور" تجسد رؤيتنا في أن الأمن يتجاوز الأطر التنظيمية والتقنية ليشمل بناء جسور الثقة والتواصل والتقدير الإنساني فالأمن مسؤولية مشتركة والكوادر الأمنية شريك أساسي في تحقيقها وتقدير جهودهم وتمكينهم يمثلان استثماراً في استدامة الأمن وجودة الحياة».