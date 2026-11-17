أبوظبي في 17 نوفمبر/ وام/ تتواصل الاستعدادات لانطلاق المؤتمر الدولي للصحة المهنية ودمج أصحاب الهمم "ICOCH26"، الذي تستضيفه إمارة أبوظبي يومي 24 و25 نوفمبر الجاري، في فندق ومنتجع شيراتون أبوظبي - الكورنيش، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين والباحثين وممثلي المؤسسات المعنية من داخل الدولة وخارجها، في حدث علمي دولي يجمع بين الصحة المهنية والدمج، ويعزز تبادل المعرفة والخبرات حول تطوير بيئات عمل صحية وآمنة وشاملة تتيح لأصحاب الهمم فرص المشاركة والإنتاج.

وتنظم المؤتمر هيئة زايد لأصحاب الهمم وجمعية الإمارات للصحة المهنية وصحة المجتمع، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين: شركة أدنوك، ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ومركز أبوظبي للصحة العامة، وشركة أدنيك للفعاليات، في إطار تكامل الجهود الوطنية لتعزيز الصحة والسلامة المهنية، وتطوير الممارسات الداعمة لتمكين أصحاب الهمم ودمجهم في سوق العمل.

ويقدم المؤتمر برنامجاً علمياً وتطبيقياً متكاملاً يتضمن 21 جلسة عامة موزعة على يومين، إلى جانب سبع ورش عمل متخصصة، بواقع أربع ورش في اليوم الأول وثلاث في اليوم الثاني، فضلاً عن معرض مصاحب وأربع فقرات مخصصة لاستعراض قصص نجاح أصحاب الهمم، بما يوفر منصة لتبادل الخبرات والاطلاع على أحدث الممارسات والتجارب الدولية في مجالات الصحة المهنية والوقاية والدمج المهني والمجتمعي.

وتتناول الجلسات مجموعة من الموضوعات الحيوية، من أبرزها بناء منظومات داعمة للصحة المهنية في دول مجلس التعاون الخليجي، وتهيئة أماكن العمل الآمنة والميسّرة لأصحاب الهمم، والتدخلات الصحية المهنية وإطالة الحياة الوظيفية، واستراتيجيات الوقاية وتعزيز الصحة النفسية، فضلاً عن توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في تطوير خدمات الصحة المهنية.

ويناقش برنامج اليوم الثاني أفضل الممارسات في تصميم أماكن العمل الشاملة والآمنة، ودور بيئة العمل في التأهيل المهني والعودة إلى العمل، والأثر الاقتصادي للصحة المهنية، إلى جانب استراتيجية المنظمة الدولية للصحة المهنية "ICOH" ورؤيتها المستقبلية لعام 2031، واستعراض تجارب دولية من المغرب والهند وأميركا اللاتينية في تطوير منظومات الصحة المهنية.

وتتكامل الجلسات العلمية مع ورش عمل تطبيقية تتناول صحة الفم والصحة العامة والرفاه لأصحاب الهمم، وبناء بيئات عمل صحية وتحويل السياسات إلى ممارسات عملية، والسلامة المهنية والصحة الصناعية، وأدوات تعزيز الصحة النفسية في بيئة العمل، فضلاً عن إشراك أصحاب الهمم في صياغة السياسات وتطوير الممارسات الداعمة لدمجهم مهنياً.

ويشهد المؤتمر معرضاً مصاحباً يستعرض عدداً من التجارب والممارسات المتخصصة، إلى جانب فقرات تسلط الضوء على قصص نجاح أصحاب الهمم وإنجازاتهم، وتبرز أثر تهيئة الفرص والبيئات الداعمة في تعزيز مشاركتهم وإسهاماتهم في مختلف مجالات العمل والحياة.

وعلى صعيد متصل، تتجه الأنظار إلى العاصمة الإيطالية روما في الثاني من ديسمبر المقبل، حيث يجتمع البورد الدولي للمنظمة الدولية للصحة المهنية للنظر في ملفات الدول المتقدمة لاستضافة المؤتمر العالمي للصحة المهنية لعام 2033 "ICOH 2033"، في محطة مهمة ضمن مسار ترشح دولة الإمارات لاستضافة هذا الحدث العالمي في أبوظبي.

وتتطلع دولة الإمارات إلى نيل ثقة أعضاء البورد الدولي، والانتقال إلى المرحلة التالية ضمن الدول المرشحة رسمياً لخوض التصويت على الاستضافة، بما يعزز فرصها في احتضان أحد أبرز المؤتمرات العالمية المتخصصة في الصحة المهنية، ويكرّس مكانتها وجهة دولية لاستضافة الفعاليات العلمية والمهنية الكبرى.

وفي إطار الاستعداد لهذا الاستحقاق، تتواصل الجهود الإعلامية والترويجية للتعريف بالملف الإماراتي وإبراز مقوماته، من خلال إنتاج مجموعة من الفيديوهات والمواد التعريفية التي توثق مسيرة المنظمة الدولية للصحة المهنية والمؤتمرات التي نظمتها على مدار أكثر من قرن، وتسلط الضوء على تطور هذا المجال وأهميته في حماية صحة القوى العاملة وتعزيز جودة بيئات العمل.

ويكتسب اجتماع البورد الدولي أهمية وطنية ومعنوية خاصة لتزامنه مع احتفالات الإمارات بعيد الاتحاد الخامس والخمسين، إذ ينعقد في الثاني من ديسمبر، في مناسبة تتجدد فيها مشاعر الاعتزاز بالإنجازات الوطنية والطموح إلى تحقيق حضور دولي جديد للدولة.

ويعبر شعار "فرحتان في الأفق" عن تطلعات هذه المرحلة، الأولى الاحتفال بعيد الاتحاد، والثانية الأمل في نيل ملف الإمارات ثقة البورد الدولي والانتقال إلى المرحلة التالية من المنافسة على استضافة المؤتمر العالمي للصحة المهنية لعام 2033، بما يعكس ما تمتلكه الدولة من كفاءات وخبرات تنظيمية وعلمية وبنية تحتية متطورة وشراكات دولية مؤهلة لاستضافة الأحداث العالمية.

ويأتي تنظيم المؤتمر الدولي للصحة المهنية ودمج أصحاب الهمم امتداداً للجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز جودة الحياة وتمكين أصحاب الهمم وتوسيع مشاركتهم في سوق العمل، وتطوير بيئات مهنية تراعي احتياجات الجميع وتكفل السلامة وتكافؤ الفرص، كما يمثل خطوة مهمة في تعزيز حضور دولة الإمارات في المحافل العلمية والمهنية الدولية، ودعم طموح أبوظبي لاستضافة المؤتمر العالمي للصحة المهنية 2033.