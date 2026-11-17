أبوظبي في 17 نوفمبر / وام/ تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ، انطلقت اليوم أعمال "مؤتمر سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للذكاء المجتمعي" تحت شعار "مجتمع متماسك يشارك فيه الجميع" .

ويأتي المؤتمر، الذي تنظمه مؤسسة التنمية الأسرية على مدار يومين في فندق إرث ـ أبوظبي، ضمن فعاليات الدورة الثامنة من برنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي، الذي يترأس لجنته العليا سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء.

ويشارك في المؤتمر نخبة من كبار المسؤولين والخبراء والمتخصصين والمؤثرين.