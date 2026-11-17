أبوظبي في 17 نوفمبر/ وام/ أعلنت شركة "يلا المحدودة" وهي أكبر شركة للتواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، اليوم عن نتائجها المالية غير المدققة للربع الثالث من عام 2026، والمنتهي في 30 سبتمبر 2026.

ووفقاً للبيانات المالية، ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 0.9% لتصل إلى 332 مليون درهم (90.4 مليون دولار) مقارنةً بالربع الثالث من عام 2025، ما يعكس نمواً مطرداً ومستقراً في أعمال الشركة، وبذلك، وصل إجمالي إيرادات يلا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 إلى 925.5 مليون درهم.

كما بلغ صافي دخل مجموعة يلا خلال الربع الثالث 120.1 مليون درهم (32.7 مليون دولار)، فيما حافظت الشركة على هامش صافي ربح مرتفع بلغ 36.2%، ما يعكس قدرتها القوية على تحقيق الإيرادات والانضباط في الإنفاق.

وفيما يتعلق بتفاعل المستخدمين عبر المنصات، ارتفع متوسط عدد المستخدمين النشطين شهرياً لمنصات يلا بنسبة 8.8% خلال الربع الثالث من عام 2026، ليصل إلى 47.2 مليون مستخدم، مقارنةً بـ43.4 مليون مستخدم خلال الفترة نفسها من عام 2025.

كما ارتفع عدد المستخدمين المشتركين في الخدمات المدفوعة بنسبة 6.2%، ليصل إلى 12.1 مليون مستخدم خلال الربع الثالث من عام 2026، مقارنةً بـ 11.4 مليون مستخدم خلال الربع الثالث من عام 2025.

وأعرب تاو يانغ، المؤسس والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة "يلا"، عن سعادته بالنتائج المالية التي تحققت خلال الربع الثالث، موضحاً أن الشركة حققت أداءً قوياً خلال الربع الثالث، بإيرادات تجاوزت الحد الأعلى للتوقعات، حيث واصل تطبيقا يلا ويلا لودو تحقيق إيرادات مستقرة وهوامش ربح جيدة، ما يمنح المجموعة قاعدة مالية متينة للاستثمار في فرص جديدة، فيما بدأت أعمال توزيع الألعاب بالمساهمة في الإيرادات خلال الربع الثالث، وهو ما يدعم جهودنا الرامية إلى تنويع مصادر الدخل.

من جانبه قال صيفي إسماعيل، رئيس مجموعة "يلا"، إن المنتجات الأساسية للمجموعة واصلت استقطاب قاعدة مستخدمين تتميّز بولائها وتفاعلها، حيث بلغ متوسط عدد المستخدمين النشطين شهرياً 47.2 مليون مستخدم خلال الربع الثالث، بزيادة قدرها 8.8% على أساس سنوي.

وأضاف أن تطبيق "يلا لودو" حقق نتائج قوية، إذ سجّل الموسم السابع من فعالية الكرنفال أعلى إيرادات مسجّلة عبر جميع نسخ الفعالية، مشيراً إلى أن مشاركة المجموعة إلى جانب لجنة دبي للأفلام والألعاب في معرض "غيمزكوم 2026" أتاحت فرصة لعرض منتجاتها أمام جمهور دولي وتعزيز شراكاتها في القطاع.