أبوظبي في 17 نوفمبر/ وام/ أكدت سعادة مريم الرميثي المدير العام لمؤسسة التنمية الأسرية، أن رؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، كانت لها أثر كبير في نجاح برنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي.

وأعربت سعادتها، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات / وام/ بمناسبة انطلاق أعمال "مؤتمر سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للذكاء المجتمعي"، الذي تنظمه المؤسسة ضمن فعاليات الدورة الثامنة من برنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي، عن اعتزازها بالرعاية الكريمة والدعم المتواصل لسمو "أم الإمارات" لانعقاد المؤتمر الذي يستمر يومين في فندق إرث - أبوظبي.

كما وجّهت سعادتها الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس اللجنة العليا لبرنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي، على دعمه واهتمامه المتواصل بالبرنامج والمؤتمر.

وأكدت سعادة مريم الرميثي أهمية هذا الحدث الذي يجمع نخبة من الخبراء والمتخصصين وأصحاب التجارب الملهمة، لتبادل الأفكار والخبرات، ومناقشة قضايا تهم الأسرة والمجتمع، لاستكشاف فرصًا جديدة لتعزيز الوعي والابتكار والمشاركة المجتمعية.

وأعربت عن تطلعها إلى أن تثمر جلسات المؤتمر وورش عمله أفكاراً ومبادرات تحقق أثراً إيجابياً في حياة الأفراد والأسر.

ويهدف "مؤتمر سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للذكاء المجتمعي" إلى تقدير جهود الفائزين بجوائز برنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي، مما يشجع على الاستمرار في المبادرات المجتمعية المبتكرة وتحفيز فئات المجتمع على التميز.

ويتضمن المؤتمر عرض نماذج محلية ودولية ناجحة في الذكاء المجتمعي بما يُمكّن المشاركين من الاستفادة من التجارب الملهمة وتطبيق الدروس المستفادة في مجتمعاتهم، والتعريف بدور الذكاء المجتمعي في فهم احتياجات المجتمع واستثمار قدرات أفراده ومؤسساته وابتكار حلول تسهم في مواجهة التحديات وتحقيق أثر مستدام.

ويناقش المؤتمر القضايا والممارسات التي تسهم في تعزيز جودة حياة الأفراد والأسر ودعم الصحة النفسية والاجتماعية وترسيخ قيم الترابط والتكافل والمسؤولية المشتركة، بجانب تقديم ورش عمل تطبيقية في مجالات مجتمعية ومعرفية وتقنية متعددة بما يزود المشاركين بالمعارف والأدوات والمهارات التي يمكن توظيفها في حياتهم ومؤسساتهم، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الأكاديمية والمجتمعية ودعم تطوير مبادرات مشتركة تحقق أثرًا إيجابيًا ومستدامًا.

ويستهدف المؤتمر الفائزين والمشاركين في البرنامج والإعلاميين وصناع المحتوى والجهات الحكومية والخاصة والخبراء والمستشارين والأسرة بجميع فئاتها .

يذكر أن برنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي هو أحد المشاريع الرئيسية في مؤسسة التنمية الأسرية، وانطلق عام 2011 بناءً على توجيهات "أم الإمارات"، ويضم مجموعة من المشاريع الرئيسية وهي مؤتمر سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للذكاء المجتمعي، وجوائز سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي، وملتقى أبوظبي الأسري، ومنصة التدريب الإلكتروني للذكاء المجتمعي.

وتستهدف هذه المشاريع جميع شرائح المجتمع، بما في ذلك الأسرة، والشباب، والمرأة، والرجل، وكبار المواطنين، وأصحاب الهمم، والمؤسسات الخاصة والحكومية، على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

ويمتاز البرنامج بتركيزه على الذكاء المجتمعي، الذي يسعى إلى التفاعل مع قضايا المجتمع وتحدياته، وتحويلها إلى فرص للتطور والتغيير نحو مستقبل أفضل.

ويستجيب البرنامج لجميع المتغيرات المؤثرة في البيئة المجتمعية من خلال الاستثمار الخلاق في الإمكانات المتاحة لابتكار حلول مجتمعية فعالة تسهم في تحسين جودة حياة المجتمعات ورفاهيتها.