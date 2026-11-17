أبوظبي في 17 نوفمبر/ وام/ أعلنت "ألف للتعليم"، الشركة العالمية المتخصّصة في تكنولوجيا التعليم والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، بالتعاون مع شركة ميتامتركس "MetaMetrics®"، المطوّرة لمنهجية "Lexile®"- العالمية، عن الإطلاق الرسمي لـ "مقياس الضاد"، وهو مقياس قائم على الأبحاث صُمم خصيصاً لقياس كفاءة القراءة باللغة العربية وتعقيد النصوص القرائية.

ويمثل "مقياس الضاد" استجابةً للحاجة إلى مقياس موحّد يوفر فهماً قابلاً للقياس لمستوى القارئ وتعقيد النص، بدلاً من الاعتماد على تقديرات عامة عند اختيار المحتوى أو تصميم تجارب القراءة والتعلم.

واستند تطوير "مقياس الضاد" إلى منهجية بحثية متعدّدة المستويات جمعت بين التحليل اللغوي، وتقييمات خبراء اللغة العربية، وبيانات الأداء الفعلي للطلاب، وأساليب القياس النفسي.

وشملت عملية التطوير آراء أكثر من 450 متخصصاً في اللغة العربية، إلى جانب بيانات الأداء الفعلي لنحو 110 آلاف طالب في تسع دول عربية، كما تم بناء كنز لغوي يضم أكثر من 70 مليون كلمة وتركيب مستمدة من أكثر من 8000 نص عربي، لتوفير قاعدة بحثية واسعة لتطوير المقياس والتحقق منه.

ولا يقتصر المقياس على قياس كفاءة القراءة وتعقيد النصوص وحسب، بل يحوّل القياس إلى أدوات وتطبيقات عملية يمكن استخدامها عبر مراحل مختلفة من منظومة التعليم والمحتوى العربي، ليصبح المقياس بذلك مرجعيةً غير مسبوقة على مستوى اللغة العربية، ويدعم الجهود الرامية إلى تعزيز حضور اللغة العربية لدى الأجيال الجديدة من خلال أدوات قائمة على الأبحاث.

وفي هذا الإطار، يتيح المقياس خاصية "اختبار الضاد لكفاءة القراءة" الذي يقيس مستوى كفاءة القراءة باللغة العربية، بما يساعد على تكوين صورة أوضح عن مستوى القارئ وتطور مهاراته.

أما "محلل النصوص" المدعوم بالذكاء الاصطناعي، فيحلل مستوى تعقيد النصوص العربية ومواءمتها مع مستويات "مقياس الضاد"، بما يساعد على فهم مدى ملاءمة النصوص لمستويات القرّاء المختلفة.

كما توفّر منصة "Find-a-Book" ضمن المقياس إمكانية الاستفادة من مستويات القياس في اكتشاف الكتب والمواد القرائية المناسبة، في حين تدعم "أكاديمية الضاد" تطوير المعرفة والمهارات المرتبطة باستخدام المقياس والقراءة باللغة العربية.

ومن خلال هذه الأدوات، يمكن للمعلّمين وأولياء الأمور الاستفادة من القياس في اختيار مواد قرائية أكثر ملاءمة لمستوى الطالب، بينما يمكن لقادة المدارس والمختصين بالمناهج والتقييم استخدام البيانات لفهم مستويات القراءة ومتابعة تطورها ودعم تصميم المحتوى والتقييمات.

كما يتيح المقياس للناشرين وصناع المحتوى تحديد مستوى تعقيد النصوص العربية وتصنيف المواد القرائية بصورة تستند إلى معيار موحّد، بما يساعد على تطوير محتوى يلائم مستويات وقدرات القرّاء المختلفة.

وقال إياد دراوشة، المدير العام لـ"مقياس الضاد"، إن أهمية "مقياس الضاد" تكمن في أنه لا ينظر إلى القراءة بمعزل عن النص الذي يقرأه الطالب، بل يضع كفاءة القارئ وتعقيد النص على مقياس موحّد، وهذا يوفر لغة قياس مشتركة يمكن أن تساعد المعلمين وأولياء الأمور والمختصين والناشرين على اتخاذ قرارات أكثر استنارة حول المحتوى القرائي.

وأضاف أنه في تطوير "مقياس الضاد" تم الجمع بين الخبرة التعليمية والإقليمية لـ "ألف للتعليم" والخبرة العالمية لـ "MetaMetrics®" في القياس التربوي، مؤكدا أن المقياس بُني على بيانات وأبحاث خاصة باللغة العربية، بما يتيح الانتقال من التقدير العام لمستوى القراءة إلى فهم أكثر قابلية للقياس يمكن الاستفادة منه في التعليم والمحتوى والتقييم، متطلعاً إلى أن يصبح مقياس الضاد مرجعية عالمية هامة ومعروفة لقياس مستوى القراء وتعقيد النصوص العربية للقراء والناشرين والنظم التعليمية في العالم العربي.

ومن خلال توفير مقياس مشترك بين القارئ والنص، يسعى "مقياس الضاد" إلى دعم اتخاذ قرارات أكثر استناداً إلى البيانات في القراءة والتعلم واختيار المحتوى وتطوير المناهج والتقييم، والمساهمة في تعزيز توفر أدوات بحثية وتقنية مصممة لدعم القراءة باللغة العربية لدى الأجيال الجديدة.