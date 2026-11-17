أبوظبي في 17 نوفمبر/وام/ تنطلق غداً على ميدان الفلاح في أبوظبي منافسات الجولة الثانية من سباقات التلواح التمهيدية لمسافة 400 متر، وتستمر حتى 21 نوفمبر الجاري، ضمن مسابقات اتحاد الإمارات للصقور، التي ينظمها نادي أبوظبي للصقارين.

وتأتي إقامة الجولة الثانية استكمالاً للجولة الأولى التي أقيمت مؤخراً لمسافة 300 متر، وشهدت مشاركة واسعة لنخبة الصقارين من مختلف إمارات الدولة، إلى جانب منافسات قوية على المراكز الأولى.

وتشهد منافسات الغد إقامة أشواط فئة العامة مفتوح لفئتي “جير بيور” و”جير شاهين - فرخ”، فيما تتواصل المنافسات بعد غد الخميس بإقامة أشواط فئة العامة مفتوح لفئتي “قرموشة جير” و”جير تبع - فرخ”.

وأعلن نادي أبوظبي للصقارين، في بيان، اكتمال جميع الترتيبات الفنية والتنظيمية لانطلاق الجولة الثانية، التي تتضمن أيضاً شوطين إضافيين لفئتي “حر” و”شاهين” إنتاج مزارع ضمن فئة العامة، لافتا إلى أن السباقات تشمل عدداً من فئات الصقور، أبرزها “جير تبع” و”جير شاهين” و”جير بيور” و”قرموشة جير”، على أن توزع الأشواط بين فئتي “العامة مفتوح” و”العامة مُلّاك”.

وأكد سلطان المحمود، مدير نادي أبوظبي للصقارين، أن سباقات التلواح التمهيدية لمسافة 400 متر تمثل محطة جديدة ضمن أجندة الموسم الجديد، في إطار جهود اتحاد الإمارات للصقور لتنظيم الفعاليات التي تسهم في المحافظة على الموروث الوطني الأصيل، مشيرا إلى أن حرص نادي أبوظبي للصقارين يسهم في دعم السباقات، وتوفير بيئة محفزة لمختلف فئات المجتمع للمشاركة، بما يسهم في إثراء المنافسات وتعزيز نجاح الفعاليات التي يستضيفها النادي.