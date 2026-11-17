أبوظبي في 17 نوفمبر/ وام/ أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، قراراً بتكليف سعادة نصار عبدالرؤوف المبارك بمهام نائب رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية.

يذكر أن وكالة الإمارات للمساعدات الدولية تأسست بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (27) لسنة 2024، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، بشأن إنشاء الوكالة، لتتبع مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة والأهلية القانونية الكاملة لممارسة اختصاصاتها.

وتتولى الوكالة تنفيذ برامج المساعدات الخارجية للدولة، والتخطيط والإشراف والتنفيذ ومتابعة الدعم الحكومي الرسمي والمشروعات والمبادرات التنموية، وبرامج التعافي المبكر وإعادة الاستقرار، إلى جانب تنفيذ خطط الاستجابة الإنسانية والإغاثية.