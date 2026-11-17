أبوظبي في 17 نوفمبر/ وام/ وقّعت مؤسسة "إيه دي آي" ADI، التي تتخذ من أبوظبي مقرًا لها وتُطوّر بنية تحتية مؤسسية قائمة على تقنية البلوك تشين، مذكرة تفاهم مع "فيجن بنك" Vision Bank، المؤسسة المالية الإسلامية المتوافقة مع أحكام الشريعة والخاضعة للتنظيم في سوق أبوظبي العالمي، لاستكشاف إمكانات ترميز الودائع المصرفية والأصول الحقيقية (RWA) عبر شبكة ADI Chain.

وتضع مذكرة التفاهم إطارًا للتعاون بين الجانبين في مسارين رئيسيين؛ أولهما دراسة إمكانية إصدار "فيجن بنك" ودائع مصرفية مرمّزة باستخدام شبكة ADI Chain، أما المسار الثاني فيشمل استكشاف فرص تحويل الأصول المالية الحقيقية إلى أصول ممثلة رقميًا على الشبكة.

وسيركز التعاون في مرحلته الأولى على تصميم نموذج الودائع المرمّزة، وبنيتها التقنية، والمتطلبات التنظيمية المرتبطة بها.

وسيبحث الطرفان آليات تمثيل الودائع الصادرة عن البنك وتسويتها عبر شبكة ADI Chain، مع بقائها تحت إدارة "فيجن بنك" وإشرافه، وضمن الأطر التنظيمية المعمول بها.

كما سيشمل التعاون دراسة بنية العقود الذكية، وآليات إصدار الودائع واستردادها، وسبل التكامل مع الأنظمة المصرفية الأساسية وأنظمة الخزانة القائمة لدى البنك، إلى جانب المتطلبات التنظيمية ومتطلبات الامتثال وأحكام الشريعة ذات الصلة.

ويستكشف "فيجن بنك" كذلك تطبيق نموذج "الإنشاء بغرض التوزيع" على جانب الأصول في ميزانيته العمومية، وفي هذا الإطار، ستعمل مؤسسة ADI مع البنك وشركائه ضمن منظومة الأعمال على تقييم عدد من الهياكل الاستثمارية المحتملة، بما في ذلك صناديق الائتمان المرمّزة وغيرها من الأدوات المماثلة.

وقال رامانا كومار، رئيس منظومة العملات المستقرة في مؤسسة ADI، إن البنوك تمتلك بالفعل الودائع وقواعد العملاء والأطر التنظيمية اللازمة، وتكمن الفرصة في تعزيز الاستفادة من هذه الودائع من خلال تحسين آليات نقلها وتسويتها، ويتيح لنا التعاون مع فيجن بنك استكشاف هذه الإمكانات في بيئة مصرفية تراعي الضوابط والمتطلبات التي تعمل المؤسسات المالية في إطارها فعليًا.

ويُعد "فيجن بنك" مملوكًا بالكامل لمجموعة GII، وهي مجموعة عالمية للاستثمارات البديلة المتوافقة مع أحكام الشريعة وتتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرًا لها.

من جانبه، قال بانكاج جوبتا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة GII، إن المجموعة تؤمن بأن المرحلة المقبلة من تطور القطاع المصرفي ستتحدد بمدى قدرة المؤسسات المالية التقليدية على تبني التقنيات الجديدة بفاعلية، مع الحفاظ على الثقة والانضباط اللذين تقوم عليهما الأعمال المصرفية، مشيرا إلى أن ترميز الأصول يعد فرصة مهمة لتطوير أساليب إدارة الأصول المالية ونقلها والوصول إليها، موضحا أن هذا التعاون يعد فرصة لاستكشاف هذه الإمكانات من خلال نهج عملي تقوده المؤسسات المالية، مع التركيز على تحقيق قيمة ملموسة للشركات والأسواق المالية.

من جهته، أضاف فيفيك بيلانيا، المسؤول التنفيذي الأول بالإنابة والرئيس التنفيذي لشؤون الاستراتيجية والتحوّل في فيجن بنك، أن تقنية الترميز تتيح آفاقًا واعدة لتطوير آليات إصدار المنتجات المالية وإدارتها، إلا أن الاستفادة من إمكاناتها تتطلب مراعاة الضوابط والمتطلبات التي تحكم العمل المصرفي، مشيرا إلى أنه من خلال التعاون مع مؤسسة ADI، سيركز البنك على استكشاف حلول عملية تجمع بين قابلية التنفيذ التقني والجدوى التجارية، مع الالتزام بالمتطلبات التنظيمية وأحكام الشريعة الإسلامية، مؤكدا أهمية دراسة هذه الفرص وتقييمها بعناية قبل تحديد السبل المناسبة لطرحها في السوق.