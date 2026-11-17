أبوظبي في 17 نوفمبر/ وام/ يدعم مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة مشاركة أكثر من 30 مشروعاً من قرى الإمارات في الموسم الحادي والثلاثين للقرية العالمية بدبي، من خلال منفذ "قرى الإمارات" ضمن جناح "971 من المجتمع"، بما يعزز الفرص التسويقية لأصحاب المشاريع المحلية، ويوسّع نطاق وصول منتجاتهم إلى جمهور أوسع، ويدعم نمو أعمالهم واستدامتها.

وتأتي المشاركة في إطار جهود المجلس لتمكين أهالي القرى اقتصادياً، وتعزيز استفادتهم من الفرص التجارية والتسويقية، من خلال ربط أنشطتهم الإنتاجية بمنصات تتيح لهم عرض منتجاتهم والتعريف بها والوصول إلى شرائح جديدة من المستهلكين، بما يسهم في تنمية مصادر دخلهم وترسيخ دور المشاريع المحلية في دعم الاقتصاد المجتمعي.

ويوفر المنفذ مساحة تسويقية مباشرة لأصحاب المشاريع لعرض منتجاتهم أمام زوار القرية العالمية، والتفاعل مع المستهلكين والتعرّف على احتياجاتهم وتفضيلاتهم، بما يتيح لهم تطوير منتجاتهم وتعزيز تنافسيتها والاستفادة من الفرص التجارية التي يوفرها الموسم.

وتتنوع المنتجات المعروضة لتشمل العطور والبخور والملابس والمنتجات الغذائية والأعمال الحرفية، وجميعها من صنع أهالي قرى الإمارات، بما يعكس تنوع قدراتهم الإنتاجية وما يمتلكونه من مهارات وخبرات تسهم في تحويل إمكاناتهم المحلية إلى مشاريع ومنتجات ذات قيمة اقتصادية.

وتضم المشاركة منتجات "جذور" التي تصنعها حرفيات من قرى الإمارات، في تجسيد للمهارات الحرفية والإبداع المحلي، كما تتيح لهن فرصة عرض أعمالهن والتعريف بها وتسويقها أمام جمهور أوسع، بما يعزز مشاركتهن الاقتصادية ويدعم استدامة أنشطتهن الإنتاجية.

وتجمع المشاركة المشاريع تحت مظلة "قرى الإمارات"، بما يبرز تنوع المنتجات المحلية والقدرات الإنتاجية لأهالي القرى، ويسلط الضوء على أهمية إتاحة قنوات تسويقية مستدامة تسهم في تطوير المشاريع وتعزيز حضورها في الأسواق.

ودعا مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة الجمهور إلى زيارة منفذ "قرى الإمارات" في جناح "971 من المجتمع" بالقرية العالمية، والتعرّف على مشاريع أهالي القرى واقتناء منتجاتهم، دعماً للإنتاج المحلي وأصحاب المشاريع، مشيراً إلى أن المشاركة تستمر حتى مايو 2027.