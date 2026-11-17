دبي في 17 نوفمبر/ وام/ عقدت غرف دبي سلسلة من الاجتماعات مع 4 مؤسسات اقتصادية واستثمارية في مدينة مونتريال الكندية، لبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين دبي وكندا، واستكشاف فرص التعاون في القطاعات الاقتصادية الواعدة، ودعم توسع الشركات في الأسواق الدولية، إلى جانب تطوير الشراكات في مجالات الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.

وبحسب بيان صحفي صادر اليوم، تأتي زيارة وفد غرف دبي إلى مدينة مونتريال إثر توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكندا، والتي تساهم في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين، ودعم تطوير شراكات تجارية واستثمارية جديدة، وتعزيز حركة التجارة وتدفقات الاستثمار المتبادلة.

وشارك سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، في الاجتماعات التي عقدها وفد الغرف مع قيادات مجموعة من المؤسسات المعنية بالتجارة والاستثمار والتنمية الاقتصادية والابتكار، حيث جرى استعراض المقومات التنافسية التي تتمتع بها بيئة الأعمال في دبي، والفرص التي تتيحها الإمارة للشركات الكندية الراغبة في توسيع أعمالها في أسواق المنطقة والعالم، إلى جانب بحث آفاق التعاون لدعم نمو الشركات وتعزيز تدفقات الاستثمارات المتبادلة.

وأكد سعادة محمد علي راشد لوتاه، حرص غرف دبي على تعزيز التعاون المشترك وتطوير قنوات جديدة للتواصل بين مجتمعي الأعمال في دبي وكندا، بما يساهم في توسيع آفاق الشراكات التجارية والاستثمارية، وفتح أسواق جديدة أمام الشركات، وتعزيز فرص النمو في القطاعات الواعدة.

وأضاف أن دبي توفر بيئة أعمال متكاملة تتيح للشركات العالمية الاستفادة من الفرص المتنامية في أسواق المنطقة، وتدعم توسعها الدولي انطلاقاً من الإمارة، معرباً عن تطلعه من خلال هذه الاجتماعات إلى البناء على العلاقات الراسخة مع كندا، واستكشاف فرص جديدة للتعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والابتكار، بما يساهم في تعزيز تنافسية الشركات ودعم توسع أعمالها على المستوى العالمي.

والتقى الوفد بمسؤولي مؤسسة "مونتريال إنترناشونال"، وهي مؤسسة للتنمية الاقتصادية تعمل على استقطاب الاستثمارات الأجنبية والشركات الدولية والمواهب إلى منطقة مونتريال الكبرى.

وشملت الاجتماعات لقاءً مع مؤسسة "لا كيس"، إحدى كبرى المؤسسات الاستثمارية في كندا، والتي تتولى إدارة أصول صناديق التقاعد والتأمين في مقاطعة كيبيك.

وعقد الوفد اجتماعاً مع مسؤولي غرفة تجارة مونتريال الكبرى، وهي مؤسسة تمثل مصالح مجتمع الأعمال في المنطقة وتعمل على تعزيز تنافسية الشركات ودعم التنمية الاقتصادية والتجارة الدولية، وتم خلال الاجتماع بحث التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي المساعد ودعم استقطاب الشركات المتخصصة بهذه التقنيات والتي تتخذ من مونتريال مقراً لها للتوسع والنمو في دبي.

والتقى وفد غرف دبي ممثلين عن مركز "سينتك"، وهو مركز كندي لاحتضان وتسريع نمو الشركات التكنولوجية الناشئة، يرتبط بمدرسة التكنولوجيا العليا في مونتريال، ويركز على دعم الابتكارات القائمة على التقنيات العميقة والتكنولوجيا الطبية.

وتناول اللقاء تعزيز العمل المشترك في تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد وسبل توظيفها لتطوير تنافسية مجتمع الأعمال.