العين في 17 نوفمبر/ وام/ سلّطت شركة "صحة"، التابعة لمجموعة "بيورهيلث"، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، الضوء على رحلة تعافي بعد أربعة أشهر من التأهيل المكثف في المستشفى التأهيلي في مدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية - "صحة" لمريض أصيب بسكتة دماغية، حيث أسهم التأهيل المكثف متعدد التخصصات في مساعدته على تجاوز اضطرابات عصبية شديدة واستعادة قدرته على أداء أنشطته اليومية بأقل قدر من المساعدة.

وصل المريض إلى المستشفى وهو يعاني ضعفًا شديدًا في أحد جانبي الجسم، إلى جانب صعوبات في النطق والبلع. كما أثّرت السكتة الدماغية على توازنه وتناسق حركته، ما حدّ من قدرته على ممارسة أنشطته اليومية واستدعى وضع خطة تأهيلية تعالج الآثار العصبية، مع مراعاة حالته الصحية العامة بصورة متكاملة.

وعلى مدى أربعة أشهر، قدّم الفريق متعدد التخصصات برنامجًا تأهيليًا شخصيًا صُمّم وفقاً لتأثير السكتة الدماغية في حياة المريض اليومية.

وركّز العلاج على استعادة الحركة وتحسين التواصل والقدرة على البلع بأمان، بالتوازي مع إدارة احتياجاته الغذائية ومرض السكري ضمن خطة علاجية واحدة ومنسقة، وحقق المريض تقدمًا تدريجيًا في قوته وقدرته على أداء شؤون حياته اليومية، ليستعيد بنهاية البرنامج نحو 85% من قوته.

وقالت الدكتورة شروثيكا راماناثان، استشارية الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل في المستشفى التأهيلي بمدينة الشيخ طحنون بن محمد الطبية - صحة، إن رحلة التعافي بعد السكتة الدماغية لا تتّبع مسارًا ثابتًا؛ فالنتائج ترتبط بطبيعة السكتة وشدّتها، لكنها تتأثر أيضًا بسرعة بدء التأهيل ومدى دقة تصميمه وفق احتياجات المريض الوظيفية والطبية، وفي هذه الحالة، أسهم البرنامج التأهيلي المتواصل والمنسق في تمكين المريض من استعادة قوته وقدراته الأساسية والعودة إلى أداء شؤون حياته اليومية بدرجة كبيرة من الاعتماد على النفس.

وعن تجربته خلال رحلة التعافي، قال المريض، إن دعم فريق التأهيل شكّل فارقًا حقيقيًا في مسار التعافي، وكان تشجيعهم المستمر دافعًا لمواصلة العلاج، وساعدته الرعاية على استعادة قوته والعودة إلى أداء شؤون حياته اليومية بأقل قدر من المساعدة.