أبوظبي في 17 نوفمبر/ وام/ أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي عن نتائج "تحدي مصرف أبوظبي الإسلامي للابتكار في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة"، الذي نظمته "ADIB -Ventures" بالتعاون مع "مركز الابتكار في مركز دبي المالي العالمي"، والذي ركز على استقطاب حلول مبتكرة تلبي الاحتياجات المصرفية والتشغيلية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وشكل التحدي منصة هامة أتاحت للشركات الناشئة والمبتكرين في قطاع التكنولوجيا استعراض حلولهم المبتكرة مباشرة أمام مصرف أبوظبي الإسلامي، وفتح آفاق التعاون أمام الفائزين لاختبار أحدث الحلول التقنية وتطبيقها في بيئات مصرفية فعلية، مع إمكانية تحويل هذه الفرص إلى شراكات استراتيجية طويلة الأمد.

وسلّطت نسخة هذا العام الضوء على الحلول المبتكرة التي تستجيب لأبرز احتياجات الشركات وتحدياتها التشغيلية، بداية من تبسيط إجراءات تسجيل الشركات والتحقق من بياناتها، وتسهيل حصولها على التمويل، وصولاً إلى تعزيز كفاءة إدارة التدفقات النقدية، وتطوير حلول التمويل المدمج والمدفوعات، وتوفير الأدوات الرقمية اللازمة لتبسيط العمليات التشغيلية.

وتُوّجت شركتا "Flow48" و "Terminal 3" بالمركز الأول، في حين حلت شركة "Zoftware" في المركز الثاني، وذلك عقب منافسة مباشرة لعرض الحلول المبتكرة أمام لجنة التحكيم خلال "قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2026".

وتميزت الحلول الفائزة بقدرتها على تلبية أبرز احتياجات الشركات في القطاع المصرفي، حيث تقدم Flow48 حلول تسهل حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على رأس المال العامل من خلال التمويل القائم على الإيرادات والفواتير، فيما توفر Terminal" 3 "تقنيات آمنة للذكاء الاصطناعي والهوية الرقمية لتبسيط إجراءات تسجيل الشركات والتحقق من بياناتها ومعالجة المدفوعات، أما "Zoftware"، فتتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة الوصول إلى البرمجيات المخصصة للأعمال عبر منصة إلكترونية متكاملة مدمجة ضمن القنوات المصرفية الرقمية.

وقال أميت مالهوترا، الرئيس العالمي للخدمات المصرفية للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي، إن دعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية النمو التي يتبناها المصرف، ومع تزايد اعتماد هذه الشركات على الحلول الرقمية، يحرص المصرف على تقديم خدمات تواكب تطلعاتها وتدعم نمو أعمالها، سواء من خلال تسهيل الوصول إلى التمويل، أو تقديم تجارب مصرفية أكثر سلاسة، أو توفير أدوات ذكية تساعدها على إدارة أعمالها بكفاءة أكبر.

وأضاف أن الحلول المبتكرة التي أفرزها هذا التحدي تقدم رؤى وأفكارا جديدة لمعالجة هذه الأولويات، وتفتح أمام المصرف آفاقا واعدة لتطوير خدماته وتعزيز القيمة التي يقدمها للمتعاملين من قطاع الأعمال.

من جانبه، قال فرناندو بلازا، الرئيس التنفيذي للشؤون الرقمية في مصرف أبوظبي الإسلامي، إن نسخة هذا العام من التحدي استقطبت نخبة من شركات التكنولوجيا المالية التي قدمت حلول مبتكرة تستجيب لأبرز أولويات الشركات الصغيرة والمتوسطة، بداية من تسهيل الوصول إلى التمويل وتبسيط إجراءات التسجيل وفتح الحسابات المصرفية، وصولا إلى إدارة المدفوعات وتبني الأدوات الرقمية اللازمة لدعم نمو أعمالها.

وأضاف أنه من خلال الذراع الاستثمارية "ADIB - Ventures "، والشراكة مع "مركز الابتكار في مركز دبي المالي العالمي"، يعمل المصرف على تحويل الأفكار الواعدة إلى فرص عملية، عبر إتاحة المجال لاختبارها واستكشاف سبل تطبيقها في بيئات مصرفية فعلية.

ويأتي هذا التحدي امتداداً للتعاون المستمر بين مصرف أبوظبي الإسلامي و"مركز الابتكار في مركز دبي المالي العالمي"، الذي أُعلن عنه في عام 2024، بهدف ربط المصرف بشركات التكنولوجيا المالية التي تقدم حلول تلبي احتياجات أعماله.

وشملت المبادرات السابقة "تحدي الابتكار في الذكاء الاصطناعي التوليدي"، الذي أتاح للشركات الناشئة والمبتكرين في قطاع التكنولوجيا فرصة استعراض حلول مبتكرة تستهدف تطوير الخدمات المصرفية، وتبسيط العمليات التشغيلية، والارتقاء بتجربة المتعاملين.