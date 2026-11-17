رأس الخيمة في 17 نوفمبر/ وام/ أبرمت الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة وإذاعة رأس الخيمة مذكرة تفاهم، تهدف إلى توطيد التعاون بين الأوساط الأكاديمية والقطاع الإعلامي، بما يتيح فرصًا لتدريب الطلبة تدريباً عملياً وتبادل المعارف، وإطلاق مبادرات مجتمعية مشتركة.

وقّع المذكرة، الدكتور بسام علم الدين رئيس الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، ومحمد غانم مصطفى مدير عام هيئة إذاعة رأس الخيمة.

وستمكن الشراكة طلبة الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، ولا سيما الدارسين في التخصصات ذات الصلة بالإعلام، من اكتساب خبرة عملية في بيئات بث إذاعي احترافية، بما يصل بين التعلّم في قاعات الدراسة والممارسة المهنية في القطاع الإعلامي.

وقال الدكتور بسام علم الدين، إن هذه الشراكة تعزّز الصلة المهمة بين التحصيل الأكاديمي والممارسة المهنية، وسيتيح العمل مع إذاعة رأس الخيمة لطلبة الجامعة فرصا قيّمة لتطبيق معارفهم في بيئة إعلامية حقيقية، وتنمية مهارات تلائم متطلبات القطاع الإعلامي، والإسهام في تقديم محتوى هادف للمجتمع، كما تهيئ الشراكة منصةً لإتاحة الخبرات الأكاديمية للجامعة الأمريكية في رأس الخيمة لجمهور أوسع.

من جانبه أكد محمد غانم مصطفى أن مذكرةَ التفاهم ستوفر لطلبة الإعلام فرصا للتدريب والتطوير المهني، تمكنهم من اكتساب الخبرة العملية وتنمية مهاراتهم المهنية في بيئة إعلامية متخصصة، مؤكدا التزامَ الهيئة بدعم الطلبة والشباب الإماراتي من خلال إتاحة الفرص أمامهم للتعرّف على مختلف جوانب البث الإذاعي والعمل الإعلامي، وهو ما يُسهم في إعداد جيل جديد من الإعلاميين الشباب القادرين على مواصلة مسيرة القطاع الإعلامي والنهوض به، بما يواكب تطلعات المستقبل.

وبموجب مذكرة التفاهم، ستوفّر إذاعة رأس الخيمة فرصًا للتدريب العملي لطلبة الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة، في حين ستبحث المؤسستان إمكانية الإنتاج المشترك لبرامج إذاعية ثقافية واجتماعية.

وستُسهم الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة بخبراتها الأكاديمية من خلال تقديم فرص تدريبية متفق عليها للعاملين في إذاعة رأس الخيمة، دعمًا للتطوير المهني وتبادل المعارف.