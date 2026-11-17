أبوظبي في 17 نوفمبر/ وام/ شهدت أشواط سن المفاريد (الإنتاج والشركاء) منافسات قوية في مزاينة رزين، المحطة الثانية لمهرجان الظفرة بدورته الـ20، وسط مشاركة واسعة من مُلاك الإبل في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتستمر المزاينة حتى 22 نوفمبر الجاري في رزين بمنطقة الوثبة في أبوظبي، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث.

وتوج سعادة عبدالله مبارك المهيري رئيس هيئة أبوظبي للتراث، وسعادة عبيد خلفان المزروعي مدير عام الهيئة بالإنابة، مساء أمس، الفائزين في منافسات 8 أشواط لسن المفاريد (إنتاج "1 و2"، وشراكة "1 و2") للمحليات والمجاهيم.

ودخلت صباح اليوم الإبل المشاركة في منافسات سن الحقايق، استعداداً لعرضها على اللجان المختصة (الفرز، التشبيه والتسنين، الطبية)، وسيجري عرضها على لجان التحكيم صباح يوم غدٍ الأربعاء، ومن ثم إعلان نتائجها في تمام الساعة الرابعة مساءً في منصة مزاينة الإبل.